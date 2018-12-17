〈金管會立院備詢〉櫻桃支付從台灣之光 變移送檢調 是否進金融監理沙盒月底拍板

金融科技新創公司櫻桃支付 (CherryPay) 原本被視為「台灣之光」，還被金管會邀請演講，沒想到櫻桃支付卻被檢調搜查，認為涉及地下匯兌，金管會主委顧立雄今 (17) 日坦言，櫻桃支付目前申請進入監理沙盒，但是否能進沙盒，要看檢調認定，金管會會依進度在月底前作出決定。

櫻桃支付創辦人兼執行長湯化德在業界相當活躍，去年曾搶進全球最大金融科技新創加速器 SBC 決選前 10 大，被譽為台灣之光，更是金融科技創新基地輔導的指標案例，且金管會去年 6 月還曾請 CherryPay 創辦人湯化德到金管會演講，但是，今年 8 月 6 日，櫻桃支付被檢調搜索，認為涉及地下匯兌，並查扣新台幣上千萬元。

立委江永昌今天於立法院財委會質詢時表示，櫻桃支付從明日之星變成階下囚，檢調查假人頭騙錢、地下匯款，櫻桃支付到底有沒有觸法？

(圖擷自 CherryPay 官方網站)

顧立雄回應表示，櫻桃支付是否涉及地下匯兌，還需要檢調的個案認定，不過由於櫻桃支付有送監理沙盒，目前正在金管會審議中，但，顧立雄也坦言，櫻桃支付作業內容有像是地下匯兌的動作，在兩地兌付過程中，匯款申請與當地收款申請沒有對象限制，要花很多時間做洗錢防制、KYC(了解你的客戶)、資安，若無法做好的話，兩地收付結果會造成洗錢防制漏洞。

顧立雄表示，目前櫻桃支付是檢調主動偵辦，但還沒被檢調起訴，是否涉及地下匯兌要由檢調來認定，目前還沒有結論。

顧立雄進一步強調，不過，新創業者不能想說取個名字、掛個什麼 Pay，就覺得好像很新創，業者應該要去理解，若要進入金融產業，要做好相關洗防、資安等機制建立。

顧立雄指出，雖然櫻桃支付強調沒有真正的匯款，是例如受款地有日幣需求，匯款地有新台幣需求，就進行媒合，櫻桃支付以有限的人力，卻搞一個完全沒有對象限制的支付，「負責任創新」我已經講過很多次，金管會不會因為掛個「新創」兩個字，就無條件支持其進到金融產業，若無法建立所需的機制，可能還會有監理套利的問題。

至於是否可以讓櫻桃支付進入沙盒，顧立雄表示，現在正在審議中，審議過不過？會再作評估，年底前會有決議。

根據金管會統計，目前監理沙盒共有 6 件申請件，其中有 3 件是跨境匯款業務，1 件中華電信跟凱基銀行合作案已核准，另有 1 件不准，另 4 件正審核中，其中櫻桃支付就是審核中的其中 1 件，另有 24 件正輔導中。