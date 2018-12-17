承啟跨足AI GPU伺服器市場 斥資3.89億元投資天津思騰合力科技

承啟 (2425) 跨足 AI 人工智慧 GPU 伺服器市場，宣佈透過子公司景弘數字研發服務公司投資思騰合力 (天津) 科技人民幣 8636 萬元、約合新台幣 3.89 億元。承啟週一 (17 日) 股價開高走高，早盤最高來到 38.6 元價位，大漲 8.3% 或 2.95 元，勇冠板卡股。



承啟指出，思騰合力以 GPU 高性能計算、虛擬化、存儲等提供軟硬體解決方案為主要業務，在中國大陸市場已深耕近十年，主要營業內容以 AI 軟硬體系統整合為主，應用業務分為 DGX、教育行業、科學研究、AI 事業部等四大事業部門，為輝達 (NVIDIA) 代理商之一。



承啟表示，DGX Station 是基於輝達 Volta 架構下的 GPU 平台，屬個人端的 AI 軟硬整合工作站，大數據研究學者可以此進行運算密集的 AI 應用探索，如訓練深度神經網路、推論處理與進階分析，適用資料中心的大規模部署，可提供企業、雲端服務業者與研究機構導入。



此外，在教育行業部門與專注於人工智慧、高性能計算相關領域知名大學進行合作並提供軟硬體系統整合服務；在科學研究機構業務部門與知名科學研究機構建立長期 GPU 解決方案合作關係，可協助超大型資料中心更有效率的處理複雜的 AI 模型訓練；在 AI 事業部切入大型企業對 AI 應用的需求，近年來基於深度學習的人工智慧應用呈現跳躍式發展，人工智慧領域的圖形圖像識別、自然語言處理、語音辨識等皆產生實際的需求與應用。



隨著 AI 在機器智能學習發展的突破，富邦證券預估，2020 至 2025 年 AI 應用市場規模將以 38% 的年複合成長率 (CAGR) 攀升到 2300 億美元，若從 2017 年開始起算，CAGR 更高達 45%，就 AI 所創造的半導體晶片產值，也將由目前約 9 億美元，增長至 2025 年超過 700 億美元，CAGR 達 62%，來自車用、深度學習、語音辨識與相關應用記憶體等比重最高。



GPU 目前在 AI 處理的效能優於其他晶片方案，加上大數據所產生的機器學習，需要處理龐大與即時資訊，因此 GPU 在雲端系統、車聯網等優勢還是會持續領先，預估至 2025 年 AI 晶片出貨金額將超過 120 億美元，其中 GPU 整體出貨金額將超過 50 億美元，占比逾 4 成。



IDC 最新發布的《2017 上半年中國 AI 基礎架構：GPU 加速計算伺服器市場跟蹤報告》預計 2016 年至 2021 年間，廠商銷售額 CAGR 為 70.5%。IDC 定義，加速計算平台按加速器架構不同分為五類，分別是 GPU、Many-Core Microprocessor、Coprocessor、FPGA 和 ASIC。其中，GPU 加速計算憑藉其高並行計算性能和成熟的軟體生態，在這一輪的 AI 人工智慧浪潮中脫穎而出，成為現階段人工智慧領域應用最為廣泛的加速計算解決方案。



承啟 6 月成立區塊鏈應用技術發展部門，9 月投資以深度學習與大數據分析服務為強項的 B2B 雲端服務公司萬里雲 CloudeMile Co，並於上週五 (14 日) 經董事會通過投資思騰合力，除看好 GPU 伺服器市場的可觀市場需求與成長趨勢，同時可以與承啟本身的區塊鏈部門的技術與應用結合，提升自身技術質量與 GPU 軟硬體系統整合在商業應用的競爭力，未來有機會把業務與營業範圍擴大至 GPU 圖形伺服器領域及軟硬體系統整合方案。

