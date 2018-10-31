承啟產品全輸中 不受貿易戰影響 今年EPS衝3元 明年迎電競換機潮

板卡廠承啟 (2425) 第三季合併營收達 11.09 億元，創下今年新高紀錄，法人評估，因今年轉型效益顯現，獲利率穩健，今年 EPS 上探 3 元，創 5 年新高。此外，美中貿易戰延燒，承啟因百分百出貨中國大陸市場，其中更有逾 4 成營收來自母公司七彩虹，因此不受影響。該股近日一度跌破 30 元大關，週三 (31 日) 隨大盤反彈漲逾 3%。



承啟今年轉型到中高階電競顯卡市場導致獲利大成長，雖營收下滑，但毛利率大增，帶動獲利強升。以上半年來說，營收為 19.22 億元，年減逾 25%，但毛利率從同期的 1.65% 大增到 11.6%，EPS 1.65 元，轉虧為盈。月前公告 7 月自結 EPS 為 0.31 元，累計 EPS 達 1.96 元。



法人評估，以今年穩健的獲利率來看，全年 EPS 可望上探 3 元，且因不受美中貿易戰影響，明年受惠於輝達 (nVIDIA)RTX 20 系列顯卡帶動的電競換機潮，成長仍可期待。不過，中國內需市場是否受美中貿易戰衝擊放緩，則須進一步觀察，惟電競市場仍處成長軌跡。