IET-KY未來營運不看淡 今股價大漲半根停板

受惠於遞延的訂單陸續出貨，加上高毛利產品出貨比重提升，IET-KY(4971) 第三季 EPS 達 0.19 元，較第二季的 0.01 元大增。總經理高永中指出，砷化鎵 VCSEL 及車用磊晶產品是公司一大成長動能。由於砷化鎵、磷化銦及銻化鎵各類磊晶片產品銷售均有增加，IET 認為，客戶需求回溫將持續，第四季銷售額可望成長，若美中貿易戰等政治環境未有大變化，營收成長甚至可以看到明年。IET-KY 股價創下 41 元的波段新低後出現反彈，一路向上越過短天期均線及季線。由於下方的 5 日、10 日及 20 日等短天期均線呈多頭排列，並持續向上揚升，且 9 日 KD 指標在上週五轉為黃金交叉後，目前仍持續向上走揚，短線對於多方有利。下檔先以 50 元整數大關為支撐，短壓在 62～64 元間。

