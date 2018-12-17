英國脫歐及中國銷量下跌影響 傳Jaguar將裁5000員工

英國最大的汽車製造商 Jaguar Land Rover(JLR) 計劃在新的一年裡宣布裁員計劃，作為 25 億英鎊儲蓄計劃的一部分，以抵禦來自英國脫歐、中國銷量的下降、以及柴油車需求下降所帶來的威脅。

Jaguar 在英國擁有 40,000 名員工，目前該公司已經在 Solihull 的工廠削減了 1,000 名臨時工，該工廠主要負責生產 Range Rovers 和 Land Rover Discovery SUV。

該公司在截至今年 9 月的第二財季虧損了約 9 億英鎊，主要是受到中國和歐洲地區銷售額下滑的影響，中國地區銷售量較去年同期下跌了 44%。總銷售額下降了 13%，英國、美國、中國和歐洲都出現了放緩。

在 Jaguar 的 13 款車型中，只有三款汽車銷量有所增長，包含 Range Rover Velar、Jaguar E-Pace 還有 electric Jaguar I-Pace。該公司最暢銷車型 Land Rover Discovery Sport 的下跌超過 11%。

為了扭轉頹勢，該公司在 10 月時宣布節省 25 億英鎊的計畫，其中包括 10 億英鎊的成本削減。據報導，知情人士表示，Jaguar 將在明年 1 月份提出該計畫內容，其中可能包含裁去多達 5,000 個工作崗位。

Jaguar 表示：「正如我們公佈第二季財報時所宣布的那樣，這些計劃旨在於未來兩年內實現 25 億英鎊的成本、現金和利潤的改善。」針對裁員一事，該公司不表示任何評論。

「現在可說是生死攸關，」來自香港 Bernstein 的分析師 Robin Zhu 表示:「近年來，JLR 嚴重管理不善，成本失控，產品市場令人失望，還有以及數十億美元的對沖問題。與此同時，該公司管理層也缺乏問責制度。」