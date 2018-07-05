Jaguar Land Rover：「硬脫歐」將使公司利潤每年少120億英鎊

Jaguar Land Rover 為英國最大的汽車製造商，該公司執行長表示，若英國硬脫歐並無法維持在歐洲單一市場內，公司利潤將一年損失高達 120 億英鎊，且將影響公司計畫投入於英國的 80 億英鎊資金。

過去一年英鎊兌歐元的走勢

Jaguar Land Rover 在過去 5 年於英國投入約 50 億英鎊的資金，並計畫在未來 5 年再投入 80 億英鎊，但執行長 Ralf Speth 指出，糟糕的脫歐協議，將使該公司面臨關稅問題，使英國成為做生意不賺錢的地方，他們將考慮調整投資計畫。

Speth 表示，JRL 需要「與歐盟進行自由和無障礙的貿易，並且進入歐洲單一市場不受限制」。他們需要英國給予更多的確保，才願意繼續在英國大量投資，該汽車製造商目前在英國約有 4 萬名員工。

Jaguar Land Rover 不是唯一一間示警的大型製造商，在上個月，空中巴士 (Airbus) 和西門子 (Siemens) 亦要求英國提出更詳細的脫歐辦法，空中巴士表示，硬脫歐將使在英國本地的 1.4 萬名員工受影響，BMW 在本月也提出同樣要求。

另一方面，英國零售商協會 (BRC) 在給英國首相梅伊 (Theresa May) 和歐盟談判長 Michel Barnier 的信中指出，缺乏無障礙的貿易，將使易腐爛的貨品在海關面臨延遲運送的問題。

BRC 表示，若未達成脫歐協議，在邊境會新增許多限制，貨品需通過監管檢查，這將造成商品送送延誤、浪費和運送失敗。這對英國消費者會造成損害，因為食品類商品可能在海關腐爛，英國消費者的選擇性將減少，而產品品質會下降。