德銀：英國脫歐前景惡化 政府垮台機率升至30%

德銀發出警告，英國退歐正在向最壞的方向發展，首相 May 政府垮台的機率增加至 30%。

就在保守黨 1922 委員會最終獲得 48 票支持，決定對英國首相 Theresa May 進行不信任投票前，德銀對其研報進行了更新，預測英國脫歐可能出現明顯悲觀的結果。其提高了首相 May 將面臨一次黨內不信任投票或面臨（更加悲觀的）政府不信任投票（可能為英國大選鋪平道路）的機率。

德銀認為無論首相 May 是否能夠保住其工作，其能成功通過退歐協議的時間點已經推遲到明年第一季。但其同時認為，如果首相 May 設法確保歐盟對愛爾蘭「後備計劃」提供「有意義的澄清」（大多數分析師認為不可能的事情，鑒於歐盟高級官員堅持不能重新開放談判的態度），立法者可能在聖誕假期開啟前就現在的協議進行表決。

德銀列出達成協議（德銀認為協議能夠達成，現在沒有任何人希望「無協議」退歐）的三種最可能的情景：放棄針對整個英國的「後備計劃」，僅僅支持針對北愛爾的「後備計劃」；利用政治宣言與工黨達成某種形式的妥協；推遲對現在協議的投票到明年（首相 May 自己設定了 1 月 21 日的截止日期）。

有三種可能的選擇。

第一種選擇是，政府退回到前一份退歐協議草案（放棄針對整個英國的「後備計劃」，僅僅支持針對北愛爾的後備計劃）。如果歐盟 27 國能夠同意，這將使得首相 May 贏得保守黨內更多的支持，但會失去來自執政聯盟 DUP（北愛爾蘭民主統一黨）的支持。目前尚不清楚這是否會贏得工黨議員的支持——我們認為，除非對《有關未來關係的政治宣言》做出改變，否則這種可能性不大。在這種情況下，政府仍將在議會中面臨失敗。

第二種選擇是，首相可能決定利用《關於未來關係的政治宣言》，為與工黨議員達成妥協創造空間。在現階段，這樣的結果看起來難以置信，但鑒於極端不穩定的政治局勢，不能排除這種可能性。

這樣的結果將是最樂觀的，因為這條道路最有可能確保政府在下議院獲得多數席位。

第三種選擇是，首相可能會拖延時間，將議會投票推遲到明年。在這種情況下，最終截止日期是 1 月 21 日。根據英國退歐法案，如果英國政府未能在這一日期前與歐盟 27 國達成協議，大臣必須向下議院發表聲明，下議院將對一項中立動議進行投票，要麼批准政府的計劃，要麼拒絕。

德銀認為，無論選擇哪一種，如果首相 May 的協議最終在投票中失敗，其政府可能將面臨不信任投票，這將導致英國提前舉行大選。這一結果將對市場產生極其負面的影響。

在具體機率方面，德銀認為：