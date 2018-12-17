【運達投顧】高維緒開盤 : 台股行情短線「複雜往上」:美債殖利率11/16結束41連升

美道瓊 10 月初自高點修正 11%，離熊市定義 20% 達 1/2，台股行情短線「複雜往上」

◆新聞重點與行情路況

台股行情短線「複雜往上」: 美債殖利率 11/16 結束 41 連升

美股: 週五 (14 日) 許多重要經濟出爐，市場焦點從貿易戰轉向全球經濟擔憂，美股道瓊指數下跌 496.87 點，道瓊 10 月初自高點修正 11%，離熊市定義 20% 達 1/2

(一) 美國 10 年期債券 4/25 殖利率達 3.03%，12/14 該殖利率收在 2.81%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長，

(二) 貿易戰: 中美雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。美中貿易代表萊特海澤稱並稱孟晚舟逮捕跟美中貿易談判並無關聯，與中國的貿易談判必須在 2019 年 3 月 1 日之前完成，否則將增加稅率或擴大對中國輸美商品的關稅

(三) 經濟數據: 美國 13 月 20 日 FED 利率會議。

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