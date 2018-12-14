日媒：蘋果正尋求轉單和碩 避開「中國禁售令」衝擊

《日經亞洲評論》報導，傳蘋果 (AAPL-US) 正因為和碩 (4938-TW) 在部分 iPhone「中國禁售令」獲得豁免，故打算將旗下舊款 iPhone 製造訂單轉至和碩。

此前週一 (10 日) 中國福州高等法院裁定部分蘋果 iPhone 機型在陸禁售，而據據陸媒《第一財經》取得的裁定書顯示，高通 (QCOM-US) 起訴的蘋果的 4 家子公司，但聲明裁定書不適用蘋果公司委託和碩 (4938-TW) 製造的產品。

《日經亞洲評論》引述消息人士指出，和碩之所以在此案中獲得「豁免權」，主要是因為和碩在本次高通與蘋果的訴訟上，有在爭議軟體上支付了授權費用，與富士康 (Foxconn)、緯創 (Wistron) 不同。

一名消息人士並表示，蘋果已與和碩有了初步交涉，蘋果主要想確認和碩是否可以承受更多轉單，以降低部分 iPhone「中國禁售令」的衝擊，但截至目前為止，雙方還未做出任何決定。

事實上針對蘋果的部分 iPhone「中國禁售令」，正令蘋果遭受雙重衝擊，因為除了「中國禁售令」以外，蘋果目前也正面臨到需求疲軟的新款 iPhone 銷售前景，如週五 (14 日) 中國天風證券蘋果分析師郭明錤即宣布下修 2019 年第一季 iPhone 出貨量約 20%，主要就是因為 XR 需求低於此前預期。

而二位消息人士亦指出，蘋果 2018 會計年度的財務數字中，蘋果來自 iPhone 之營收達 1666.9 億美元，中國市場就貢獻了 20%，而截至 2018 年為止，又有 6% 的 iPhone 銷量，是來自於中國市場賣出的舊款 iPhone。

《日經亞洲評論》指出，即使把中國消費者改買新款 iPhone 納入計算，但鴻海、緯創生產舊款 iPhone 遭中國禁售，仍估計將對蘋果今年 iPhone 營收造成約 50 億美元的衝擊，約占蘋果 iPhone 業務營收的 3%。

消息人士分析，如果和碩獲得豁免，那麼估計蘋果部分 iPhone「中國禁售令」的負面衝擊，將會大幅減小至 25 億美元左右，若和碩可以吸納更多蘋果訂單，那麼該禁售令對蘋果的衝擊將可望更小。