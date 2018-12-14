近期「水逆」不算啥 蘋果計劃砸百億在全美建新數位中心

周四，蘋果公司除了宣布投資 10 億美元，在北奧斯汀投資建立新園區之外，還表示在今後五年內，在全美各地投資 100 億美元，用來建設新的數位中心。

此外，蘋果計劃未來三年，在西雅圖、聖地亞哥和卡弗城開設新的辦事處，並在各地增加至少 1000 多名員工。蘋果表示，還將擴大其在紐約、匹茲堡、波爾德、波士頓和俄勒岡州波特蘭的現有業務。

今年 1 月初，蘋果就表示，將在未來 5 年內對美國投資超 300 億美元，並通過擴大現有業務和增加新園區，創造 2 萬個就業崗位。

一直以來，蘋果由於將其主要工廠設在國外而受到美國國內的批評，認為其對美國經濟的貢獻太小。上個月，川普總統還威脅，可能會對從海外輸入美國的部分蘋果 iPhone 及蘋果筆記本電腦徵收關稅。

蘋果公司表示，2018 年該公司為美國增加了 6000 個工作崗位，目前在全美員工數量為 90000 人。

蘋果在北奧斯汀的新園區距離其目前在奧斯汀的工廠不到一英里，將容納包括工程、研發、營運、金融、銷售和客戶支持等一系列崗位和智能進駐。蘋果表示，在園區建成之後，將成為奧斯汀最大的私人僱主公司。

蘋果計劃在初期，在新園區內，僱傭 5000 名員工，最終將僱傭人數擴大到 15000 名。目前，蘋果在奧斯汀的員工人數為 6000 人。

蘋果公司的擴張計劃和其競爭對手不謀而合，亞馬遜和谷歌近期都表示將向西海岸以外的地區發展。

不久前，亞馬遜確定將第二總部落戶在紐約州和北弗吉尼亞州，有望增加 50000 個工作崗位。

谷歌也計劃在未來十年，將其在紐約員工數量增加至少 14000 名。上個月，谷歌母公司 Alphabet 宣布今年在美國僱傭 9000 名員工，截至 9 月份，該公司在美國的雇員總數已增至 94,372 人，這比去年同期增加了 1.6 萬。

相較於大張旗鼓，「選美大賽」一般選總部的亞馬遜，蘋果公司顯得要低調得多。目前，蘋果還未透露是否從任何市政府獲得任何稅收優惠。

今年可能是蘋果水逆的一年，在市值歷史性的突破 1.1 兆美元之後，蘋果開啟了由盛轉衰的過程。自 10 月初創下每股 232 美元的歷史新高之後，市場對 iPhone 未來銷量增長放緩的擔憂令蘋果股價一蹶不振，股價累計下跌近 30%，市值蒸發超 3000 億美元。

目前，蘋果公司又深陷和高通的專利紛爭。在取得了中國法院針對蘋果老款 iPhone 的初步禁令之後，高通公司在中國提出訴訟，要求禁止蘋果公司在華銷售最新的 iPhone XS 和 XR。高通正在試圖給蘋果施加額外的壓力，迫使 iPhone 製造商進行和解談判。

周四，截止目前，蘋果股價上漲 0.95%，至 170.71 美元。