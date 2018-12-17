聖誕購物季前夕 美國零售類股爆金融危機來最大拋售！

聖誕節來臨意味著購物高峰期將至，然而美國零售類股近期的表現卻沒有如想像中樂觀。

受到美國強勁經濟數據及減稅政策的推動，標普零售指數今年上半年表現亮眼。然而隨著政策的後續效果日漸消退，亮麗的表現在近期出現翻轉，引發美國零售類股的大面積拋售，投資者認為零售業正處於自 2008 年來最嚴重的下跌情勢。

該指數在 12 月份已下跌近 10%，本季度更已下跌 17%，抵銷了上半年的成長幅度，拋售的情緒爆發反映出市場對明年零售業業績的擔憂。

近期公布的美國 11 月零售商品銷售數據顯示，美國當月消費支出表現為今年最高水平，加上聖誕購物季將至，部分投資者不免對零售業前景抱持樂觀態度。然而感恩節購物季後指數的大幅下跌又令市場對反彈預期大打折扣。

市場對於零售業前景的預期，受到全球經濟成長增速疲軟影響，造成整體市場的消費情緒低落，除了經濟放緩的壓力導致奢侈品消費降溫，原物料進口及工資成本的上行壓力，亦壓縮到美國零售業的利潤成長空間。

此外，消費者轉向擁抱網路購物，也為線下零售商帶來相當大的競爭壓力。根據 RetailNext 數據分析，實體店面銷售額及交易量在感恩節後假日分別下滑了 5% 和 7.9%，而 Adobe Digital Index 數據顯示，線上消費額同比增長了近 18%。

受到消費情緒委靡與線上消費趨勢影響，Costco、Macy’s、Target 等零售商股價皆下滑，大型電子零售商 Best Buy 本季度股價甚至大跌 30%。

短期來看，市場可能對於即將到來的聖誕購物季寄予厚望，期望能稍微提振低靡的消費情緒。然而道富環球投資管理公司首席策略師 Michael Arone 指出，零售業的的長期前景及產業結構趨勢走向，像是線下至線上的消費轉移，會是投資者更加著重的關注焦點。