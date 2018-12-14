中國11月經濟數據「難看」 但見投資回升跡象

中國週五 (14 日) 公布經濟數據，11 月工業生產和零售銷售增長均放緩，但投資回升，可能表明刺激措施開始進入實體經濟。

數據顯示，11 月工業增加值為 2016 年 2 月以來最低，當時也是 5.4%，前低為 2002 年 2 月的 2.7%；消費增速為 2003 年 5 月以來最低，當時為 4.3%。

在世界兩大經濟體的貿易磨擦下，許多來自中國的經濟數據受到密切關注，不過先前中國發布的數據顯示，2018 年的大部分時間經濟都在上行。

週五公布的數據中，工業增加值年增 5.4%(預期值 5.9%)，社會消費品零售總額年增 8.1%(預期值 8.8%)，1-11 月固定資產投資年增 5.9%(預期值 5.8%)。在投資方面，1-11 月房地產開發投資年增 9.7%，1-11 月民間投資年增 8.7%。

RBC Capital Markets 亞洲外匯策略負責人 Sue Trinh 表示，工業產出和零售銷售數據「難看」，中國經濟的下行壓力正在增加。

Trinh 指出，製造業因為擔心關稅增加，而趕在實施前提前進貨 (front-loading)，但由 11 月的數據顯示，這麼做帶來的正面影響開始逐漸減弱。

Australia & New Zealand Banking 集團首席大中華區經濟學家 Raymond Yeung 表示，在內需消費面臨壓力下，12 月份的總體數據仍將向下，儘管投資有所改善，但仍不足以改變整體情況，他認為政府可能會很快宣布削減存款準備金率。