【馮冠華專欄】港股ADR回吐，A股走勢應會主宰港股今天命運

12 月 14 日推介 - 碧桂園（2007）

1）上日港股市況總結：在 A 股帶動下，港股週四高開高走，並成功升越熊証重貨區，恆指最終以 26524 點收市，上升 338 點。全日成交 793 億元，按日上升約 14%。滬深港通總成交則上升約 22% 至 78 億，流向轉為淨流出，金額約 3 億。北向仍為淨流入，金額大升至人民幣 67.9 億。藍籌 46 升 3 跌 1 持平。恆安（1044）雖有主席及副主席合共增持約 642 萬股，但在沽空機構再度狙擊下，股價下挫近 4%。另外，兩隻手機設備瑞聲（2018）及舜宇（2382）也逆市向下。



板塊方面，上升板塊頗多，內房、基建、建築材料、汽車及澳門博彩股較突出。做空方面，佔大市成交下跌至 12.8% 水平。牛熊証街貨最新比例是 48:52，重貨區方面，熊証上移至 26600-26649，牛証也上移至 26100-26149。

簡評：港股四連跌後又三連升，上証亦重返 2600 點以上水平，氣氛看似不俗。市場傳出中國恢復購買美國大豆，加上發改委鼓勵大型內房發債應是大市造好主因。昨天上升的板塊頗全面，而成交也回至較健康水平；做空比率不升反跌，而現貨價又較接近熊証重貨區，若 A 股能持續昨天的強勢，不排除港股再向上挾空屠熊的可能性。美股昨天繼續反覆，而港股 ADR 則現明顯回吐，估計港股或會低開；一如以往，A 股走勢應會主宰港股今天命運。

筆者仍然對後市樂觀，重磅的金融及內險股有機會成為輪換買入對象，本地地產股在昨天的一個新樓盤銷情理想（見第 4 點）也有權受捧。內房受疑似政策寛鬆下的強勢理應有延續性。澳門博彩股前天被德銀調低 2019 博彩收入預測而走弱，昨天則受瑞信調高 12 月博彩收入預測而大升；筆者的看法仍然是看多。至於以上各板塊的個股推介，熟悉的名字了⋯⋯建議關注建行（939）、平保（2318）、新地（16）、碧桂園（2007）及銀河娛樂（27）。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週四個別發展，道指早段曾上升逾 200 點，但最終收市只報升 70 點或 0.29%。標指及納指卻分別下跌 0.02% 及 0.39%。美滙指數微漲至 97.09。十年期債息上升至 2.913%。紐約期油反彈超過 3% 至 52.85 美元。港股 ADR 回吐 196 㸃，相當於恆指 26328 點水平。

3）新股訊息：復星旅遊文化（1992）今天掛牌，其暗盤價收報 15.5 元，較招股價 15.6 元，下跌 0.64%。

內地綜合液化石油氣及天然氣供應商中油潔能（1759）今天起招股，每股招股價介乎 2.8 元至 3.4 元，一手 1000 股，股份擬於本月 28 日上市。

4）個股訊息：

信報—信置（83）及華置（127）牽頭的觀塘凱滙昨天首輪發售 488 伙，開售後 8 個小時全部 488 伙單位均全獲買家選購，套現逾 57 億元，成為繼 3 月日出康城 MALIBU 首日賣出 500 伙後，9 個月首輪銷情最佳的大型新盤，佔凱滙 1 期單位總數 1025 伙的 48%，一洗近日新盤市場的淡靜局面。發展商將於昨晚加推 280 伙，單位輕微提價 2%，該批單位為較高樓層及享更佳景觀。

蘋果—中國中鐵（390）公佈，公司近日中標 15 項重大工程項目，中標價合計約人民幣 288.67 億元，約佔公司在中國會計準則下去年收入的 4.18%。

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