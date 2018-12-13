【馮冠華專欄】美股大升急回，估計港股今天窄幅上落

12 月 13 日 - 海螺水泥（914）

1）上日港股市況總結：受加拿大法院批准孟晚舟保釋的正面帶動，港股週三高開高走，恆指最終以 26187 點收市，上升 415 點。全日成交 695 億元，按日上升約 7%。滬深港通總成交則上升約 16% 至 64 億，流向仍是淨流入，但金額跌至少於 1 億。北向仍為淨流入，金額人民幣 12.7 億。藍籌 39 升 8 跌 3 持平。恆安（1044）被沽空機構狙擊，股價挫 5.7% 後停止買賣。

板塊方面，前天弱勢的石油、內銀、內房及英國相關股反彈不俗，內地電訊、基建及內航也造好，反而強勢的澳門博彩股受德銀報告影響而走弱，汽車股受降關稅傳聞也有沽壓。做空方面，佔大市成交回升至 14.8% 水平。牛熊証街貨最新比例是 49:51，重貨區方面，熊証仍在 26450-26499，牛証也不變在 25450-25499。

簡評：捉人跌六百，獲保釋回升四百，數字上，恆指昨天的回升幅度應算合理。看成交金額便知反彈不是有很強的説服力，何況做空率又回升，後市仍未明朗。華為事件當然未解決，引導過程應會非常漫長，變數亦相當之多，但短期內惡化之機會不大，所以市場目光或是回到中美談判的進展和聯準會下週的議息上。昨天板塊的強弱和週二比較頗有逆轉之勢，這顯示資金極短視，輪換買賣是主流。從這角度推算，在內房及基建板塊昨天受捧後，資源股如鋼鐵及水泥或是輪換對象；特別是後者，因近月的走勢頗差。板塊中，筆者建議還是留意龍頭海螺（914），高貝塔愛好者則可關注中建材（3323）。

美股昨天又一次大漲後急回，港股 ADR 亦只能平收。今天港股能否持續強勢實屬難料，估計成交亦可能再次偏低。另外，恆安在今早發通告反擊沽空機構的狙撃，公司亦會在今天恢復買賣。快閲公告後，筆者覺得公司的回應有理據，股價在沽空報告出台前已被偷歩做空，且看公司會否在市場回購來挾空。

2）美股上日市況總結：華爾街日報報導，中國政府有意修改「中國製造 2025」指南，以容讓更多外國企業參與行業發展，以紓緩中美貿易戰之間的矛盾。憧憬中美貿易戰缓和，美股三大指數週三造好。道指早段曾大升 458 點，但最終收市只報升 157 點或 0.64%。標指及納指則分別上升 0.54% 及 0.95%。英國否決對梅伊的不信任動議，英鎊反彈約 1% 而美滙指數則回落至 97.05。十年期債息上升至 2.911%。紐約期油下跌至 51.2 美元。港股 ADR 上升 2 㸃，相當於恆指 26188 點水平。在美國首掛的騰訊音樂收升約 7%。

3）新股訊息：藥明康德（2359）及華康生物醫學（8622）今天掛牌，藥明康德暗盤價收報 63.2 元，較招股價 68 元，跌 7.06%。華康生物醫學暗盤價收報 0.51 元，較招股價 0.5 元，升 2%。

四川省宜賓市垂直綜合電力及服務供應商四川能投發展股份 (1713) 今天起招股，招股價每股 1.76 元至 2.34 元招股，一手 2000 股，股份預計 12 月 28 日掛牌上市。

4）個股訊息：領展（823）公布，以總代價 120.1 億元，將旗下 12 項物業出售予基滙資本為首的財團，並將於明年 3 月 13 日落實成交。代價較物業於 9 月底估值高約 32.1%，物業出售淨收益 27.88 億元。

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