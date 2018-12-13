科技巨頭不再是「香餑餑」了？亞馬遜紐約第二總部遭抗議

不同於此前美國各地方政府卯足勁爭搶亞馬遜前去建立第二總部的盛況，在確定第二總部落戶地之一為紐約皇後區長島市，並將獲得至少 28 億美元的減稅補助後，紐約當地居民和部分議員就發出了抗議。

12 月 13 日，美國財經新聞網站 CNBC 報導稱，由於此前紐約經濟發展公司（ New York City』s Economic Development Corporation，簡稱「NYCEDC」）為亞馬遜提供近 30 億美元的激勵資金，亞馬遜高管以及 NYCEDC 的負責人遭到了紐約市政廳議員的連番拷問。

去年 9 月，亞馬遜曾宣布，將為最終中標城市帶來 50 億美元投資額和大約 5 萬個工作崗位。亞馬遜總裁傑弗里 · 貝索斯（Jeffrey Bezos）則聲稱：「第二總部」的地位和職能將和西雅圖平起平坐。

各地政府也是激烈爭奪，因為如果能吸引亞馬遜這樣的科技巨頭，獲得的利潤將不僅僅是 50 億美元投資那麼簡單，新的工作崗位也意味著額外的稅收和 GDP。據亞馬遜透露，其在 2010 年到 2016 年間，為西雅圖的經濟帶來了至少 380 億美元的收入，也就是說，亞馬遜在西雅圖每投資 1 美元將創造 1.4 美元的額外價值。

但有長島市居民認為：「亞馬遜承諾就業是個幌子，亞馬遜會將所有的高薪工作，給已經為亞馬遜工作的人，他們會從西雅圖等地搬來。其它大公司（如花旗集團、大都會人壽保險、捷藍航空）一年前搬來，他們都沒有提供任何好工作。」

在這次聽證會上，亞馬遜選擇落戶紐約長島的初衷也受到質疑。有參會議員質問，亞馬遜表示紐約市的人才資源是他們在這裡建設第二總部的主要原因，那市政府為何要給亞馬遜提供如此大規模的優惠措施。

對此，亞馬遜領導第二總部選址工作的高管霍莉 · 沙利文（Holly Sullivan）則表示，雖然落地紐約長島的最大原因是人才，但是當地政府提供的優惠措施也是一個重要考慮因素。

部分議員還對紐約市政府和州政府與亞馬遜達成的秘密協議感到失望，同時質問官員們，如何能夠確保皇後區不會受到亞馬遜第二總部項目的負面影響。「我認為這就是沃爾瑪 2.0，我們將繼續戰鬥，因為我們反對被帶入這種階段，」代表布魯克林第 42 區的議員伊內斯 · 巴倫（Inez Barron）說。

還有議員吉稱，自宣布亞馬遜入駐以來，房地產投機者已經開始購買地產，房價將再提升，亞馬遜搬來可能會使很多人因為無法負擔而離開。

科技巨頭不再是「香餑餑」？

事實上，大公司入駐帶來的收益已經受到了越來越多的質疑，亞馬遜也不是第一家被抵制進入的企業。

早在今年初，就有媒體多次報導，美國舊金山接送蘋果和谷歌員工的巴士遭到了當地居民的抵制。而導致這一行為的原因是，科技公司進入當地，使得房價、租金上漲，貧富差距拉大，從而引發了舊金山本地民眾的強烈不滿。

有媒體援引一份來自美國稅務政策中心的報告指出，當政府以「經濟發展」的名義招募大公司時，這實際上會對當地經濟產生負面影響。數據顯示，在一家大公司進入後，當地的就業人數變化基本上為零。當地政府只是得到了與以前相同數量的工作，而且以減稅的方式，花了很多錢卻沒有增加工作。

由於這筆錢必須從某個地方彌補回來，而美國稅務政策中心發現大多數地方政府都傾向於削減公共援助計劃和提高銷售稅，這就對低收入者產生了不利影響。最終當地低收入居民的福利受到影響，與科技公司之間的矛盾也就進一步激化。