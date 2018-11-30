亞馬遜久攻不下的市場：汽車零件

亞馬遜 (AMZN-US) 正在努力銷售更多的汽車零件。但是，它將遭遇來自早已深耕這塊領域的一小群汽車零件企業的激烈抵抗。

其中之一是 Advance Auto Parts (AAP-US)。Advance 已設計出一個龐大的物流網絡，可以立即為汽車師傅和自己動手的車主提供零件。

穆迪首席零售分析師 Charlie O'Shea 表示，「獨立修車廠必須盡快修好客戶的車，否則就會失去客戶。」「他們是用小時和分鐘來計算交貨時間，而不是幾天。」

速度不是讓亞馬遜與 Advance、AutoZone (AZO-US) 和 O'Reilly (ORLY-US) 有別的唯一因素。這些公司還提高服務等級，協助指導客戶進行維修和了解高科技汽車零件市場。

華爾街相信這些公司能走得夠遠：Advance 和 O'Reilly 的股票今年漲幅已超過亞馬遜。

亞馬遜進軍汽車零件市場

但亞馬遜也不是省油的燈。該公司於 2006 年創立亞馬遜汽車商店，並一直在增加各項服務。

MoffettNathanson 分析師 Greg Melich 在報告中表示，「亞馬遜的汽車零件零售業務已大到無法忽視。」

它最近開始銷售汽車輪胎、電池和配件。與 Sears 建立合作關係，允許客戶自亞馬遜購買 Sears 輪胎並將其送往全國各地的 Sears 汽車中心進行安裝。

亞馬遜本月稍早與 Pep Boys 合作，在 Pep Boys 的 1000 家商店中提供類似的服務。此外還與 Monro Muffler Brake 達成協議。

亞馬遜汽車總監 Adam Goetsch 表示，「客戶對我們的送貨到店服務的回應感到滿意，我們也很開心。」

亞馬遜正在其網站上增加更多品牌，並試圖讓客戶熟悉網購零件。

在黑色星期五和網購星期一期間，亞馬遜首次推出了汽車電池搭電啟動線和雨刷，在 12 月 1 日之前可享受 30% 的折扣。

Goetsch 表示，在購物假日季中最受歡迎的汽車產品包括搭電啟動器、雨刷、清潔套件和房車配件。這是有道理的，因為更多 DIY 客戶喜歡網路購買暫時不需要立即用上的汽車零件和配件。

亞馬遜也希望銷售更多硬體，像是發動機、曲軸和飛輪。

根據 NPD Group 和 Rakuten Intelligence 的數據，過去一年中剎車和燃油系統等零件的網路銷售成長了 29%。

NPD 分析師 Nathan Shipley 在報告中表示，「這類零件向來一直是典型的消費者網購最大的挑戰，但現在變得越來越容易。」

但那些硬體零件銷售也在 Advance 的產品清單中。

Advance 可能看起來像是一個不太可能在數位時代茁壯成長的公司，但這家老派修車廠已經採取措施應對亞馬遜的侵門踏戶。

Advance 旗下擁有近 6400 家商店以及 54 家配送中心，其中一些商店使用 Carquest 或 Worldpac 等招牌。這些商店盡量貼近客戶，以便當天或次日就能交貨。它還在客流量較高的市場建立了更大的「樞紐」商店，以預留更多的庫存商品。

該公司約 58% 的銷售額來自修車廠、加油站和汽車經銷商的技師，他們通常不知道他們當天需要哪些零件。因此快速交貨至關重要。

負責 Wedbush Securities 業務的 Seth Basham 表示，「對庫存即取性和快速交貨的需求非常巨大。」

雖然亞馬遜正在尋找零售合作夥伴，但它需要收購具有類似分銷能力的汽車零件銷售商，才能與 Advance 的當日送貨網絡匹敵。

O'Shea 說，「你不會想用 Whole Foods 將汽車零件送到修車廠。實體店面還是很重要。」