傳亞馬遜欲併英四大零售商之一 Morrisons股價漲

英國連鎖零售商 WM Morrisons (MRW-LN) 股價週二 (11 日) 大幅上漲，市場傳言，該公司有望被美國網路巨頭亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 所併購。

據外媒報導，WM Morrisons 超市連鎖店已與亞馬遜達成批發供應協議，並被廣泛視為亞馬遜收購 Whole Foods 後進入實體零售業的潛在收購目標。

今年 10 月，亞馬遜公布的第 3 季度業績良好，淨利表現樂觀，儘管淨營收低於預期。同一季度內，亞馬遜也實現了與蘋果 Apple (AAPL-US) 一起加入 10 億美元俱樂部價值的壯舉。

Morrisons 股價週二上漲 1.28% 來到 226.35。

Morrisons 股價趨勢圖 / 圖：谷歌

近 12 週內，德國零售商 Aldi 和 Lidl 正逐步吃下英國四大零售商的市佔。而「四大」中被 J Sainsbury (SBRY-LN) 併購的 Asda 是唯一保持其市佔的零售商，約 15%。

Tesco (TSCO-LN) 市佔從去年同期的 28.2% 下降至 27.6%、Sainsbury 市佔從去年同期的 16.4% 下降至 16.0%、Morrisons 市佔從去年同期的 10.6% 下降至 10.5%。

Aldi 市佔市佔從去年同期的 6.9% 上升至 7.6%，而 Lidl 市場也從 5.1% 上升至 5.6%。