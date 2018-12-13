蘋果宣布將投資10億美元在美國建設一個新園區 能容納5000名員工

蘋果公司宣布將投資 10 億美元在美國德克薩斯州建設一個新園區，將能容納 5000 名員工。

據 CNBC 消息，蘋果公司周四宣布，將投資 10 億美元在德克薩斯州首府奧斯汀 (Austin) 新建一個園區，占地 133 英畝的園區將位於奧斯汀市北部，最初將容納 5000 名員工，總共可容納 1.5 萬名員工。

蘋果的新園區距離其目前在奧斯汀的工廠不到一英里，將容納包括工程、研發、營運、金融、銷售和客戶支持等一系列崗位和智能進駐。蘋果表示，在園區建成之後，將成為奧斯汀最大的私人僱主公司。

蘋果公司首席執行官蒂姆 · 庫克在一份新聞稿中說:

蘋果公司為美國各地的城市帶來新的投資、就業和機遇，並為能夠顯著深化我們與奧斯汀市和當地市民長達 25 年的夥伴關係而感到自豪。

奧斯汀市是美國著名的高科技產業聚集地，也是近年來炙手可熱的年輕人就學、就業的城市，也是近幾年美國熱門的地產投資城市。

自 20 世紀後半葉開始，奧斯汀在半導體和計算機產業方面開始快速發展，加上土地價格和房價遠低於矽谷，近年來也吸引了大批高科技人才和企業，成為知名的高新技術中心。

奧斯汀被譽為「硅山」（SiliconHill），是 Freescale 半導體公司、戴爾公司總部所在地。此外，IBM、蘋果、谷歌、英特爾、思科、3M、eBay 等也在當地設有分部。