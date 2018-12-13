〈機構報告〉IDC：2018上半年中國公有雲市場規模逾30億美元 競爭加劇

國際數據公司 (IDC) 最新發布的中國公有雲服務市場半年度跟踪報告顯示，2018 上半年中國公有雲服務整體市場規模 (IaaS/PaaS/SaaS) 超過 30 億美元，其中 IaaS 市場增速再創新高，年增高達 83%。

IDC 指出，中國公有雲 IaaS 市場仍在加速進行整合，而前五大 IaaS 廠商集中度與前期相比略有下降。其中，阿里雲繼續保持市場領軍位置，而騰訊、中國電信、由光環新網和西雲數據運營的 AWS，出現三位數的增長。

(圖表取自 IDC 中國)

以圖表來看，阿里市占為 43%，與其他競爭者的距離已被拉近。部分新晉廠商如百度、華為、浪潮、京東等，不斷加大對公有雲市場的資金和技術投入，並憑藉細分領域技術、生態或區域市場優勢，實現差異化增長，加劇市場競爭。

IDC 2018 全球 CloudView 調研數據顯示，81% 的受訪企業正在或計畫使用公有雲，說明此一市場成長潛力仍高。

IDC 中國公有雲服務研究經理張舒表示，混合雲和多雲部署成為新常態，給公有雲服務商帶來更多多元化和差異化發展的機會。而圍繞新的創新加速技術，將機器學習能力構建到公有雲基礎設施中，以便能夠自動優化和管理虛擬機、容器、微服務的生命週期，對於控制本地應用運行成本，滿足用戶未來應用開發需求至關重要。

IDC 指出，在使用 IaaS 的企業中，最初採用 IaaS 的主要原因，是降低基礎設施投資成本，並將節省的 IT 資源，分配給其他有助於業務增長的戰略目標上。隨著未來的企業應用不斷向基於雲的開發架構的演進，創新加速器包括 AI、機器學習以及 IoT 等技術的發展使數據量激增，推動了企業對於智能分析和信息實時傳遞的需求，同時對公有雲 IaaS 基礎架構的可靠性、穩定性、安全性等提出了新的挑戰。