台灣大攜手微軟推「全台第一」Azure Stack 提供企業合規公有雲服務

根據國際研究顧問機構 Gartner 預測，2020 年前將有超過 50% 的企業 IT 委外案將採用雲端技術架構，台灣大哥大 (3045) 今(26)日宣布，看好全球雲端商機，將以既有的網路頻寬優勢與東亞唯一資安防護等級的「Uptime Tier III 國際認證的雲端 IDC 機房」，攜手台灣微軟共同推出全台第一個 Azure Stack 落地公有雲營運服務，透過將 Azure Stack 落地台灣，不僅符合資料落地台灣的法規限制，同時大幅縮短網路存取反應時間，企業營運效率可望倍增，企業能更專注於商務創新流程和數位轉型，朝全球競爭化邁進。台灣大哥大企業用戶事業群營運長吳傳輝表示，企業進行數位轉型，發展完整的雲端架構是必要的條件。台灣大以 Azure Stack 國際雲平台服務，搭配在地化且擁有多年雲端及企業混合雲架構經驗的團隊，持續協助企業客戶一站購足並快速導入企業雲端架構。未來，Azure Stack 將可提供企業客戶從 IaaS(基礎設施即服務)到 PaaS(平台即服務)、SaaS(軟體即服務)完整的雲端解決方案，可望滿足金融、零售、醫療、政府、網際網路業等各產業的雲端服務建置需要，協助企業成功數位轉型。



台灣大也廣邀獨立軟體程式開發供應商 (ISV，Independent software vendor) 夥伴組成「Azure Stack 生態圈」，以宣示將共同發展多項企業雲端應用，包括如 Citrix 未來數位工作式 (Citrix)、多層次防護混合雲資安服務(Check Point)、金、商、物流一條龍整合服務(金財通商務科技)、企業 ERP(企業資源規劃系統) 智慧互聯運用解決方案 (天心資訊)、智能 AI 機器人平台(碩網資訊)、企業混合雲遷移備援服務(芝麻開雲科技)、企業移動化 / 智能化 / 數據化人才發展管理平台(一宇數位科技)、台灣室內導航與 Tag 定位服務(創鈺國際科技)、無伺服器人臉辨識解決方案(安銳智慧) 等廠商，並由群環科技進行系統整合與提供顧問服務。



台灣微軟總經理孫基康表示，微軟 FY19 第一季財報中，雲端服務 Azure 營收成長 76%，財富雜誌名列全球前 500 大企業中有高達 90% 使用微軟雲端服務，在全球各地擁有許多協助企業數位轉型的成功例。



此次與台灣大合作建置 Azure Stack 服務，是因觀察到有部分類型的客戶，包括金融業或政府機關，皆受限於「伺服器需在台灣」等資料落地相關規範，而不能使用 Azure 公有雲服務，也成為企業轉型的一大困難點；本次雙方合作，將借重台灣大提供的 IDC 資料中心讓 Azure Stack 落地，對於受資料落地法規限制又想使用便利公有雲服務的企業而言，是最佳的選擇。Azure Stack 自去年在台上市，已有 7 位企業客戶詢問並導入，但多半僅作為企業內部使用的混合雲平台，如今很高興台灣大成為在地第一家提供 Azure Stack 混合雲營運服務的公司，台灣大除了是在地代表性的行動電信與固網服務供應商，也成為微軟在台灣的雲端解決方案供應商 (CSP，Cloud Solution Partner)。藉由台灣大多年的電信經驗結合雲端技術能力，將能夠與我們攜手提供最優質的雲端服務。



Azure Stack 服務具有在地、安全與效能三大優勢，首先，Azure Stack 不僅將資料落地台灣，滿足法規與政策需求，更具有 7x24 安全監控與在地化客服；於安全方面，Azure Stack 落地於東亞唯一一座通過 Uptime Tier III 設計規劃、建置、金級營運三項國際認證的雲端 IDC 機房，提供可靠完善的客戶服務及電信等級資安防護，更擁有多項如 ISO 27001、ISO 27011、ISO 27018、pciDSS 等品質與安全認證；在效能方面，Azure Stack 建置於專用一體機並搭配台灣大自有全台環狀高速骨幹網路，不管是內網或是外網，都能擁有最佳的網路存取速度與效能。不僅如此，台灣大可針對企業客戶不同使用情境需求提供客製化的一站式服務，協助企業客戶將應用服務一次搬上 Azure Stack。Azure Stack 擁有與 Azure 一致的使用者體驗 (UX) 與介面 (UI) 及帳號管理，縮小企業客戶的學習門檻，且程式開發可同步佈署於 Azure 與 Azure Stack。最重要的，運算資源採隨選隨用時租制，用多少付多少，虛擬主機運算資源規格多樣，符合各種情境使用；Marketplace 更提供豐富的服務及工具，縮短開發建置時間。

