安碁首度年賺1股本 今年專注發展AI、雲端安全領域

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-25 10:36

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資安服務廠商安碁資訊 (6690-TW) 公布去年稅後純益 2.26 億元，年增 18.32%，每股純益 (EPS)10.13 元，首度一年賺一個股本，反映資安需求熱絡，展望後市，隨著資安檢測、紅隊演練、BSA 入侵和攻擊模擬演練服務已拓展到製造業客戶群，將專注於 AI 與雲端安全相關領域的發展，營收動能持續看佳。

安碁表示，年年穩健獲利，且每年配發現金股利，董事會通過擬配發每股現金股利 6 元，配息率近 60%。

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安碁去年合併營收年增 16%，優於 IDC 預測台灣資安市場未來五年 11.9% 的複合成長率，主要成長動能來自於 7x24 SOC 資安委外監控、營運不中斷和資安檢測服務貢獻。

安碁進一步說明，子公司宏碁雲架構在雲端監控 Cloud SOC 服務，為企業與政府單位提供從建置到日常維運一站式整合解決方案，尤其是 7x24 Cloud SOC 雲端資安監控服務，能確保資訊安全操作 (SecOps) 高效運行。

其次，Cloud SOC 提供零信任架構與備援備份加密分持方案，打造差異化服務。

而安碁也推出 AI 資安助手顧問服務，透過 CSP(Cloud Service Provider) 的原生方案來提升日常維運的效率。

安碁資訊總經理吳乙南強調，為提升運營效率，強化市場領先地位，今年營運策略將以優化營運流程、提升毛利和擴大市場規模為核心，同時專注於 AI 和雲端安全相關領域發展。

針對核心業務 SOC(Security Operation Center)，安碁已展開營運最佳化計畫，目前服務約 300 個 B2B 客戶，每月新增日誌量超過 4000 億筆龐大數據，未來將致力於提升日誌收集與分析效率，並在委外監控架構上進行改良，以降低設備建置成本，並加強弱點防護。