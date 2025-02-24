精誠偕晉泰打國際牌 拓東亞、美國IT服務版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-24 16:48

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資訊服務商精誠 (6214-TW) 今 (24) 日宣布，將進一步整合晉泰科技 (6221-TW) 的產品服務與解決方案，支援晉泰在日本、東南亞和美國市場對製造業與外商品牌客戶在跨國運作的 IT 整合服務。

精誠目前擁有晉泰持股超過 30%，屬於重大策略性投資，不同於晉泰的客戶類型偏重於製造業，精誠服務的客戶產業較多在金融、零售、醫療和政府機關等，又以金融產業以及政府為大宗。

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精誠認為，雙方的客戶類型不同，彼此互補，未來可為更多台灣企業提供高品質的專業服務。

晉泰近年逐漸跨入雲端服務，而精誠具備多雲混合和雲地整合能力，可協助晉泰在雲端平台整合服務上更具競爭力。

精誠表示，近年來生成式 AI 帶動各種創新應用，發展一日千里，挹注資訊服務業未來的成長動能，未來與晉泰將擴大投入資源，支持原廠夥伴延伸到百工百業的應用情境、加碼對既有客戶服務的投資。