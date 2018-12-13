【華冠投顧】美股護航！台股將向上持續攻擊。續多！

美中貿易關係呈現緩和，與華為財務長獲保釋之後的第二天，美、台股持續上揚。

台北時間今晚 20:45，歐洲央行公佈利率決議；面對歐元區經濟疲軟與義大利預算、英國脫歐等問題，預期維持利率不變，而歐洲央行可能宣佈年底結束寬鬆計畫。

接下來重頭戲，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 公佈利率決議，時間 12/20 台北時間 03：00，續關注。

12 加權，目前來到 9858，未來二日可觀察 9930-10000 之間的反壓區，是否站的上去？此區被站上，則向上續航力增。

12 道瓊，目前位居 24660 上下，依據型態觀之，目前處於低位區，形成頭肩底，後市仍有再度上揚之機；上方初步頸線關卡，持續觀測 24863-25116 之區間，此區若被站上，則上攻續航力增。

近期熱門股與值得關注之個股，詳見下述。

2327 國巨：看多！消息指出，外資摩根士丹利表示，MLCC 庫存調整時間將延長，給予國巨「劣於大盤」之投資評等。往另一角度思考，這是否又是個刻意的動作？為了壓低進貨所祭出的手段。該股本益比僅有 4.32 倍，股價仍偏低，預期低檔空間已不多，近期之回檔僅以修正波視之，見下圖。

1301 台塑：看多！受到國際油價走空影響，塑化產品報價走跌，股價回檔近三個月時間，在油價可望止跌回穩之下，該股後市深具機會彈升。目前仍處於低位區徘徊，整理時間已近二個月，預期已接近突破僵局之時間點。該股本益比僅 10.5 倍，第三季 EPS 達 2.86 元，今年前三季合計 7.42 元，績效平穩。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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