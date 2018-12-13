【日盛投顧】9日KD將向上交叉

◆盤勢分析

1. 台股周四因前一天美股上漲，終場指數上漲 42.31 點，漲幅 0.43%，收在 9858.76 點，成交金額為 1122.10 億元，量增價漲，連二天站上月線 9815 點以上。

2. 台股本波自 9400 點上漲到 12/3 高點 10148 點，因遇季線壓力而拉回，此次共上漲 748 點，拉回 0.5 與 0.618 幅度時，將分別在 9774 點與 9685 點，雖然日前曾一度失守 9685 點，但日收盤除了 12/10 以外，其他天的收盤指數都能站回此位置，換言之，此位置仍有相當大支撐，加上本波多方最大轉折點在 10/31 大漲 276 點的長紅 K 線，當天最低點為 9588 點，因此 9600~9700 點波段支撐不易失守，且 9 日 KD 又剛自低檔向上來到 33 與 34 附近，將向上作交叉，有利於多方上攻，短線壓力暫看季線 9900~10000 點，預估大盤極短線將在 9700~10000 點間整理，可低接高出來回操作。

3. 櫃買指數漲幅 0.41%，收在 127.35 點，先前櫃買指數拉回到月線與季線附近出現止穩，由於中長期均線已向上交叉，表示走勢可望約有 3~4 周左右的攻勢，因短線兩線交叉點約在 123 點附近，此外，10/11 長黑 K 線高點 122 點附近，因此 122~123 點此處將成為上櫃觀察重點區，雖然以往法人著墨較深的族群為 PA、矽晶圓與被動元件等因法人年底績效結算賣壓未見明顯攻勢，但買盤卻逐漸擴散到其族群，並沒有退場，加上 KD 技術指標將在 50 附近再度向上交叉，因此逢低仍可布局。

4. 法人籌碼：三大法人合計 + 37.90 億元；外資 + 31.36 億元、投信 - 1.33 億元、自營商 + 7.87 億元。

網通、散熱、IC 設計、電池、生技、自行車、製鞋等族群買盤推升走強

1. 電子類股:

(1) 網通族群: 明年產業趨勢看佳，買盤持續增溫，包括 5388 中磊、2444 兆勁、3596 智易與 6470 宇智等股走強，族群買盤強勁，可持續追蹤觀察。

(2) 散熱族群: 因部分業者營收走高，買盤增溫，包括 3338 泰碩、6230 超眾與 3324 雙鴻等股近期陸續走強，因各公司獲利差異大，得留意各公司基本面之變化。

(3)IC 設計族群: 因先前 8081 致新將溢價收購 3438 類比科，也帶動此族群買盤，加上法人作帳效應，包括 5274 信驊、8016 矽創、6435 大中、6462 神盾與 3527 聚積等股也跟隨走強，短線族群買盤擴散中，可再留意觀察。

(4) 電池族群: 近期 6558 興能高新掛牌上漲，加上 6121 新普 11 月營收創高，也帶動此族群動能，包括 3211 順達與 5227 立凱 - KY 等股陸續走強，由於整體族群漸加溫中，可留意相關個股表現。

2. 非電子類股

(1) 生技族群: 由於族群股本較小，加上進入旺季，近日賣壓相對較小，包括 4726 永昕、8436 大江、4162 智擎與 4147 中裕等股走強，由於獲利差異大，未來可留意各公司買盤可否延續。

(2) 自行車族群: 因今年營運不差，買盤挹注，包括 9914 美利達與 9921 巨大等股買盤加溫中，短線得留意量能可否持續加溫。

(3) 製鞋族群: 業績出色，買盤再度回流，包括 9910 豐泰、9904 寶成與 9802 鈺齊 - KY 等股抗跌，由於個股強度差異大，近期族群買盤降溫，因此只留意指標股即可。