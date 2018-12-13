【華冠投顧】盤後分析：連3漲攻缺口

劉彥良 分析師

台股連續第 3 天上漲，來到 9858 進入空方缺口 9850~9895 間，成交量放大至 1119 億元，後續若要挑戰萬點大關需要進一步放量至 1200 億元。

年底前外資交投清淡以守成為主，盤勢的掌控還是在於內資以及公司派的作帳，中小型股的輪動輪漲格局可望持續到下周六的補班日，到了最後一周則要小心結帳賣壓。

明年業績表現深獲市場期待的 5G 概念股，今天包括統新 (6426)、宇智(6470)、眾達 - KY(4977)、中磊(5388) 以及鴻海集團的瑞祺電通 (6416) 再創波段新高。工業網安廠瑞祺電自併入鴻海集團後業績持續增溫，本月和本季的營收可望改寫歷史新高，同時 5G 產品將在明年開始出貨，為鴻海 5G 版圖中不可或缺的一員大將，具長線投資價值。

此外，中國打算調降美國進口汽車關稅，汽車零組件最近也自低檔轉強，包括皇田 (9951)、大億金茂(8107)、英瑞(1592)、倉佑(1568)、為升(2231) 和劍麟 (2228) 今天都大漲逾半根停板，該族群的共通點是基期低而且投信也開始著墨部分個股，有題材有籌碼，投資朋友可以持續留意。

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