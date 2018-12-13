OPEC有望減產，如何解讀？ 

石油輸出國組織 (OPEC) 其他主要產油國週四 (6 日) 在奧地利維也納接連 2 日召開會議，商討減產事宜，週五 (7 日) 終於傳出好消息，OPEC 和非 OPEC 產油國達成協議，明年 1 月起每日合計將減產 120 萬桶，油價應聲飆高逾 4%。 新聞來源: 鉅亨網新聞 2018-12-08

油價自 2018 年 6 月底以來大幅修正，跌回年初至今大部份的漲幅。在上週末 OPEC 會議達成減產共識之後，油市後勢將會如何發展？減產是不是佈局的好機會？

1. OPEC 會議談了什麼？

本次會議針對未來全球的供給狀況以及會員國未來產油計劃進行了討論。會議聲明稿顯示會員國一致認為明年全球的供給將超過需求，且決定自 2019 年 1 月開始，以今年 10 月為基準進行減產，預估從 OPEC 減產 80 萬桶 / 日，從非 OPEC 減產 40 萬桶 / 日。由於減產幅度高於原先市場預期的 100 萬桶 / 日，市場做利多解讀，油價應聲大漲。

2. 減產要來了，應該提前佈局能源類股嗎？

這波油價下修主因來自庫存走高。

全球庫存與油價變化

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2018/12/12。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

而從下圖可以看到，最大增產來源其實是美國，反而 OPEC 國家增產相對較小。很明顯地這次減產協議的目的是為了制衡美國增產，但減產後全球供給仍呈現淨增加，油價能不能恢復較高價位，美國的態度非常重要。

美國增加供給，抵消 OPEC 先前減產的努力（總供給年度變化，百萬／日）

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2018/12/11。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從短線來看，美國自 10 月底之後，煉油廠產能從 89.4% 提高到 95.5%，將有望開始消化目前的庫存，令油價短期有小幅支撐。而從長線來看，目前美國追求「能源獨立」的立場、明年 10 月美國油管問題將得到舒緩，再加上全球成長放緩將影響原油需求來看，長期要達成供需平衡仍需更多的催化劑。

3. 低油價持續，有什麼投資意涵？

油價做為影響物價指數重要的因素，當油價持續保持在低檔時，有助維持低通膨，且降低聯準會升息的可能性。意味著美國經濟得以喘息、週期可望延長，而美元將因升息放緩而走低，有利於新興貨幣走勢。

市場對於美國未來升息的預測機率

資料來源：FEDWatch，「鉅亨買基金」整理，2018/12/11。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

油價低檔非壞事，分散投資長期更安穩

OPEC 會議 12 月份達成的減產協議將可以有望支撐近期油價，以因應美國大幅增加的產量，但長線看來，隨著美國占能源生產比重增多，美國將掌握更多決定油價的權力。美國希望維持低油價的態度，加上明年 10 月後美國油管問題改善後，將再提高供給量，油價將可能因為供過於求而維持在低位，建議投資人的能源類股部位不應持有過高。若升息速度因此暫緩，可望延伸此波週期，但投資人應小心未來市場的波動，以較為安穩的平衡配置為首選。

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