央行換方向，印度債機會到

印度央行總裁 Urjit Patel 日前以「個人因素」為由，宣布辭職，印度盧比問訊重貶，一度逼近 1 個月新低。印度經濟專家認為，Patel 的離職，反映了印度政府扼殺央行獨立性的問題，恐引發該國政治、經濟領域危機。 新聞來源: 鉅亨網 2018-12-11

印度政府表示將引用印度銀行儲備法干預央行政策，以解決目前的錢荒問題，印度央行行長 Urjit Patel 於五日後宣佈辭職，為印度央行與政府間的矛盾畫下句點。「鉅亨買基金」認為印度央行貨幣政策轉向進而降息的機率大增，但經濟基本面的問題難解，高評等的印度債券有機會。

1. 印度央行行長為何請辭？

印度企業債務風險升高

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林印度高收益債券指數；資料日期：2018/12/12。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

莫迪政府上台後實施的廢鈔與稅改，加上過去浮濫發放的企業貸款，都是近兩年經濟數據較差的原因，為了在即將到來的大選中勝出，印度政府選擇對印度央行施壓，來扭轉民眾的感受。但從印度央行的角度來看，過往累積的大量債務品質開始轉差，最直接相關的銀行類股與高收益債券價格也都有惡化跡象（如上圖，印度銀行類股股價轉趨下行、印度高收益債券近一年殖利率升高 2.5%），若此時再採取較寬鬆的貨幣政策，無效率的殭屍企業將得以續命，未來泡沫破滅時的衝擊會更大。

2. 企業債務增長，但經濟前景卻不樂觀

印度企業債務不健康

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2018/12/12。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

當企業貸款年增率增加時，究竟是好還是壞？若企業是看好未來景氣的情況下，借錢來擴充產能，應該是好事；但若是因為經營不善，而需要更多資金來周轉，則此時企業貸款年增率的上升反而是不良債務暴增的開始。為了更精確的判斷企業貸款升高的原因，我們以企業盈餘年增率減去商業貸款年增率，當作衡量企業情緒的指標。當企業盈餘年增率增加速度快於貸款增加速度時，企業情緒樂觀，工業生產跟隨升高。如今，印度企業盈餘年增率增加速度慢於貸款增加速度，企業借錢擴大債務機率較高，債務品質恐惡化，未來經濟前景恐趨悲觀。

3. 央行政策轉向，債優於股

印度央行新任行長 Shaktikanta Das，為之前廢鈔運動的主要主導者，與莫迪政府關係密切，貨幣政策因此轉向機率大增。印度目前物價年增率僅 3.3%，遠低於年初的 5%，加上近期油價大跌，印度物價年增率進一步下降的機率仍高，印度央行擁有些許降息空間。印度的拉賈斯坦邦、恰蒂斯加爾邦和中央邦於週一舉行地方選舉，目前出口民調顯示反對黨國大黨都居於領先，又為莫迪政府帶來更多提振經濟的壓力，「鉅亨買基金」認為印度央行配合放鬆貨幣閘門與降息的機率非常高。

印度央行降息機率升高

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2018/12/12。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

準備降息，印度債優於股

莫迪政府目前第一要務是贏下明年 5 月的選舉，而要拼有感經濟，必須先解決債務違約與資金慌的問題，而降息就是最有效的策略。在債務品質惡化的降息期間中，公債等高評級債券表現普遍優於股市，建議偏好印度的投資人，以印度債券基金為核心配置工具。

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