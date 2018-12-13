〈分析〉如何從人民幣走勢觀察美中貿易談判局勢？

策略師指出，觀察人民幣兌美元的走勢，為美中貿易談判是否有良好進展的最佳指標，若人民幣兌美元走勢趨穩或是升值，代表著中國對於達成貿易協議持認真態度。



因策略師認為，人民幣匯率一直為中國政府與美國政府之間的爭論焦點之一，川普曾批評中國當局刻意使其貨幣走弱，以幫助該國出口。

美元兌在岸人民幣日線走勢圖 (近一年以來表現)

Bannockburn Global Forex 的市場策略長 Marc Chandler 認為，中國當局試圖壓低人民幣波動率有助於美中之間的貿易談判。他指出，在本月初川普與習近平於 G20 進行晚宴會面前，人民幣兌美元走勢趨於穩定。

川習會達成明年 1 月 1 日起貿易戰休戰 90 天的協議，並且雙方同意暫緩對彼此課徵進一步關稅，同一時間，中國同意放棄對美進口車輛的新關稅，中國國有企業並在 12 日購買了約 50 萬噸的美國黃豆。



Exante Data 的執行長 Jens Nordvig 說道，「我認為這次談判為一次真正的談判，看起來中國正試圖在談判桌上提供一些東西，使談判持續進行下去，並且試著在貨幣走勢上有一些行動。」



中國人行 (PBoC) 根據最近的走勢，設定人民幣的每日匯率，並允許人民幣兌美元匯率在 2% 的水平範圍內上下移動。在第 2 季美中貿易戰剛爆發時，人民幣兌美元開始明顯走低，但近期似乎中國在刻意在防止人民幣走跌。

Nordvig 指出，這強烈代表著，中國當局不想讓人民幣走弱，起碼正試圖著控制匯率穩定，他認為，這是美中貿易談判的要項之一，中國可能答應將穩定人民幣匯率，以換取達成貿易協議。

Nordvig 感覺目前美中貿易談判勢頭良好，只要談判持續，美元應會繼續下滑，只要貿易談判處於正面情況。貿易戰的負面影響為全球增長力道將受損，Nordvig 指出，市場需要從此情況中獲得緩解，否則，市場將處於經濟缺乏動力的狀態。

對美國企業而言，策略師認為，貿易問題可能會使企業推延商業支出，因為他們在等待美中貿易談判結果，對消費者來說，關稅可能使商品較貴。



Chandler 表示，目前還不清楚美中是否會達成貿易協議，但目前看起來是很有希望，但若看到人民幣走弱，則將是很糟的跡象。

美元兌離岸人民幣 13 日走跌 0.15%，暫報 6.8636，fxstreet 分析師認為，未來幾天，美元兌人民幣可能重新下探近期低點 6.8255。