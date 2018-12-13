瑞銀：美中貿易暫休兵支撐人民幣守7元 但明年底恐貶破7.3元

2019 年全球政經不確定氛圍持續瀰漫，瑞銀認為，明 (2019) 年亞幣兌美元匯率仍會持平發展，但走勢並非一條平坦直線，以人民幣來說，近期因「美中休兵」可望支撐人民幣兌美元匯率守住 7.0 大關，不過到了明年底，人民幣恐進一步貶破 7.3 元。

在美中貿易戰部分，瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆表示，多數人認為北京錯估了美中貿易衝突的嚴重性，也低估了去槓桿對民營經濟和地方政府基礎設施支出帶來的影響，但實際上中國已在 7 月底調轉政策方向，轉向政策寬鬆。

胡一帆表示，即將於 12 月中旬召開的中央經濟工作會議以及改革開放 40 年慶祝大會上，很可能公佈進一步的穩經濟措施，包括國企改革、市場准入以及減稅等。

胡一帆認為，中美關係已進入戰略競爭新時期，涉及範圍不只是貿易和投資，已延伸至遊戲規則、價值觀、治理模式等諸多領域的分歧，此外，雙方在地緣政治影響力、保持科技絕對優勢等方面也展開競爭。

胡一帆認為，中美經貿關係從過去的聯繫密切，到現在漸行漸遠，未來兩國關係還可能變得更加崎嶇，但整體來說，未來美中競爭將成新常態，但爆發全球貿易戰的可能性依然很低。中美之間將經歷「打打談談」的多番角力較量，但最終可能重塑全球地緣政治現有情勢。