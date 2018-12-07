疲弱增長前景、貿易戰複雜 人民幣半年內恐不保7？

儘管美中雙方在明年初達成 90 日的貿易戰休戰協議，但在 6 日華為財務長孟晚舟被捕事件後，投資者擔憂美中貿易戰將加劇並變得更複雜，使人民幣兌美元下滑，外匯策略師認為，人民幣恐在半年內跌破 7 的關卡。

今年至今人民幣兌美元匯率下跌 5.5%，為 2016 年以來人民幣兌美元匯率的最大跌幅，7 日上午 11 時許，美元兌離岸人民幣暫報 6.8678，今年夏天的匯率為 6.30。

美元兌離岸人民幣走勢

分析師指出，人民幣的進一步疲弱，可能會使中美的貿易談判更加複雜化，因為較低的人民幣將使中國出口商品變得更具競爭力。美國總統川普抱怨中國和歐洲故意削弱其貨幣，使美國處於劣勢，美國財政部則在 10 月時，對北京控制匯率做法表示擔憂，但並未將中國列為「匯率操縱國」。

市場擔憂貿易戰將使全球增長減緩，因此美股和美債價格進入動盪，儘管北京當局將持續控制其貨幣，許多分析師認為人民幣可能將進一步走弱，因美中持續的貿易鬥爭，將傷害中國經濟，而貨幣走弱恐使外資出逃。

富國銀行的外匯策略師 Nick Bennenbroek 認為，美中貿易戰休戰為人民幣帶來的支撐只是短暫地，貿易戰進一步升溫的可能性仍然存在，隨著中國經濟增長放緩，以及北京當局維持寬鬆政策，該銀行認為人民幣可能會持續疲弱。

路透社對外匯策略師進行調查，28 名回答附加問題的策略師中，有 17 名認為，人民幣在 6 個月內將跌破 7 的關卡，4 名策略師則認為此情況會在一年內發生。

法國巴黎銀行的貨幣主管 Adnan Akant 表示，若美國經濟增長減緩，且中國和歐洲增長下滑，將為全球市場帶來進一步波動，在這種情景下，美元可能會走強，人民幣跌破 7，新興市場資產會回落。

另一方面，美債殖利率上升，使具較高風險中國資產失去吸引力，美國聯準會 (Fed) 目前尚未終止升息步伐，中國則維持較寬鬆的政策已支撐增長，瑞銀的分析師指出，若此趨勢持續下去，短期美債的殖利率可能會在明年超越短期中國債券的殖利率，為十年來首見情況。

人民幣貶值可能將抑制其他新興市場貨幣的反彈，MSCI 新興市場貨幣指數今年下跌 3.4%，中國為許多新興市場的主要出口市場，而一些已開發國家貨幣，如澳幣和紐西蘭幣對人民幣的波動也特別敏感，中國為澳洲鐵礦砂和紐西蘭乳製品出口的重要市場。