瑞銀：日圓兌美元可望在三個內升至110元

長期偏弱的日圓明年有機會轉強嗎？瑞銀表示，日本央行因通膨預期升溫而引導政策利率走升，預期日圓兌美元可能在三個月內升至 110 元，另外，在 6 個月內升至 107 元，12 個月內升至 105 元。

瑞銀亞太區投資總監及日本首席經濟學家 Daiju Aoki 表示，日本失業率已降至 2.5% 以下，企業需要聘用更多外國人來填補空缺並進行投資來提高勞動效率，這將使日本企業處於 20 年來最高水準的資本支出，且相關資本支出可能在 2019 年進一步上升。

Daiju Aoki 表示，東證股價指數（TOPIX）今年跌幅超過 10%，波動性也居高不下，但因市場憂心安倍經濟學前景難料，加上日本央行將啟動利率政策正常化，預計 2019 年日股也將持續波動，但在日本股票中，瑞銀仍認為部份估值超跌的藍籌股以及與數位支付相關的公司仍具投資機會。

Daiju Aoki 分析，安倍晉三的最後一個任期，其關注重點將轉向其長久以來的目標，即進行憲法改革以及將增值稅稅率從 8% 上調至 10%。

此外，日本央行進行政策正常化所採取的多項舉措，都與安倍經濟學背道而馳，例如減少購買日本政府債券和指數股票型基金（ETF）規模，這將推升 10 年期日本政府債券殖利率（0.2%–0.3%）。



但要注意的是，2019 年日本企業淨利潤增長恐陷入零增長窘境，預期日股在未來一年上漲空間有限。但包括超跌藍籌股的戰術性買進機會，主要是這些股票的獲利預期並未改變或是僅小幅調整，但本益比下降的幅度卻超過 15%。