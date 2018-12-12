美中貿易與加拿大消息轉佳 人民幣在岸離岸價均大漲

週三 (12 日) 亞市早盤，在岸以及離岸人民幣兌美元雙雙大漲逾 200 點，並收復 6.88 關口，在岸人民幣觸及 6.8747，離岸人民幣衝至 6.8773。

隔夜消息中，華為 CFO 孟晚舟獲得保釋，一定程度緩解了美中間貿易緊張局勢。另外，美中高層昨天的電話談判，也傳出正面利多，川普在推特與接受專訪時，均證實有初步進展，引樂觀期待。

溫哥華法庭 11 日給予孟晚舟保釋，法官表示，逮捕孟是基於美國的要求，但是美國方面尚未對孟正式提出引渡要求。孟晚舟保釋條件相當嚴苛，包括 1000 萬加元保釋金 (其中 700 萬是現金)、包括她丈夫在內的 5 位擔保人、交出護照、戴電子監控設備等。

美國總統川普也透過推特表示，美國政府正在與中國進行「非常富有成效的對話」，「請注意一些重要的公告」。稍後在接受專訪時也表明，美中已透過電話開始了對談，後續還會有進一步行動。

聯訊策略發布研究報告認為，短期人民幣貶值壓力緩和。研報指出，今年人民幣匯率走勢呈現先升後貶的特徵，整體上大幅貶值，不過自 10 月以來，人民幣匯率貶值速度已經放緩。

中國證券報引述分析人士表示，近期外部風險因素有所收斂，而中美利差低位回穩，配合相關部門適時適度逆周期調節，人民幣匯率貶值風險緩解，但仍缺乏持續升值基礎。未來運行趨勢的扭轉，有待基本面確實回暖。