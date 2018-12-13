台股盤前─多方重拿發球權 個股輪動維繫人氣有待量能增溫

鉅亨網記者王莞甯 台北 2018年12月13號8點23分

台股加權指數昨 (12) 日終場上漲 109.41 點、以 9816.45 點作收，收復月線位置 9813 點，但量能不到千億元，今 (13) 日開盤前，可觀察到美股強彈，反映美中緊張關係緩和，而日韓股開盤也持續走揚，分析師認為，大盤站上月線可視為多方重新拿回主導權，有待量能增強以挑戰季線反壓。

三大法人合計賣超 18.6 億元，外資賣超較多為 20.36 億元、投信賣超 2.3 億元，僅自營商買超 4.06 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 3866 口至 12360 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 3728 口至 38862 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 635 口至 2532 口。

隨著華為財務長孟晚舟獲得保釋，加上中國暗示可能調降美國汽車關稅，美中關係緩和，美股大漲又以科技股作為領頭羊，道瓊指數 157.03 點或 0.64%，收 24527.27 點；S&P500 指數 14.29 點或 0.54%，收 2651.07 點；那斯達克指數 66.48 點或 0.95%，收 7098.31 點；費城半導體指數 17.42 點或 1.47%，收 1198.90 點。

外資近期陸續調降台積電目標價，歐系外資最新出爐報告預估，台積電本季營收季增 9-10%，明年第 1 季營收季減 13%，較原預估的季減 8% 擴大，因此調降目標價至 250 元，但重申優於大盤表現評等

遠傳衝刺 5G 應用商機，遠傳董事長徐旭東昨宣布成立「遠傳 5G 先鋒隊」，首先聚焦車聯網解決方案。

光電協進會昨示警，因美中貿易戰後市不明，市場對於明年景氣看法普遍保守，加上京東方等中國業者持續開出新產能等負面因素干擾，未來 3 年面板業供過於求的情況恐難以改善。

美國聯準會下周將召開今年最後一次決策會議，外界預期將升息 1 碼，不過先前多次砲轟聯準會升息的美國總統川普再度隔空嗆聲，批評聯準會若執意要在下周升息是「一大蠢事」。

外電報導，中國同意將美製汽車進口關稅稅率從現行 40% 降至 15%，回到貿易戰開打前水準，屆時將有助擴大特斯拉在中國市場銷售，相關供應鏈進補可期。

貿易戰造成全球景氣連動下修，不過，傳產方面的塑化產業供需條件偏緊，再加上產品利差，市場仍處在健康狀態，SM 亞洲需求維持年增 3-4%，。

整體來看，法人認為，大盤在突破月線後，將面臨 11 月 28 日後連續幾日的帶量 K 棒套牢區，有待時間拉長消化，不過，類股和個股輪動可望延續多方人氣。