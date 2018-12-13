【大慶證券】盤前分析－中美關係和緩 台股唯量是問



◆盤勢分析

在中國釋出善意計畫降低汽車關稅、增加農作物採購，川普願介入華為 CFO 一案，且昨日孟晚舟於聽證會後得以保釋，中美緊張關係得到緩解，激勵美股四大指數上揚，其中費半最為強勢，上漲 1.47%。而英國脫歐協議延宕，保守黨導致發起不信任票逼宮首相梅伊，所幸最終獲得勝利，保住首相之位，可以看出，原先動盪因子目前都有緩解的跡象，短期間整體市場恐慌氣氛有望稍微淡化，但由於 3、5 年期美債殖利率倒掛且經濟成長趨緩，未來經濟展望並不樂觀，且恐慌因子如：華為 CFO 並未完全脫險、英國脫歐表決延宕、法國黃背心運動等仍未徹底解決，依然會左右市場氣氛，因此目前僅以短多看待。

昨日亞股普遍走揚，其中台股跳空走高，終場上漲 1.13%，收在 9816 點，成交金額為 1024 億元。就盤勢而言，雖昨日台股強勢上攻，但成交量僅較前日小幅增加，且已連續四日量能不足，顯示市場追價意願不足，加上國際動盪加劇，市場趨於保守。以技術面觀察，昨日開盤即跳空越過五日線，收盤更強勢站上月線，短線上出現明顯止跌訊號，不過由於攻擊量能不足，短期內要重回萬點的機率不高，在量能回升至 1200 億之前，研判短線將持續在 9616~9971 點區間橫盤整理。

觀察昨日盤面，鴻海在郭董增持股份激勵下，強勢上攻，帶動蘋概族群上漲，大立光、台積電也接連走揚，成為撐盤重心；除權值股外，MOSFET 族群表現亮眼，在大中前日法說釋出長線供不應求消息下，大中、富鼎、嘉晶亮燈表態，杰力、尼克森也有 6% 以上漲幅；IC 設計的力旺、世芯 - KY、創意、矽力 - KY 也表現亮眼；另外，華為 CFO 獲得保釋，激勵光通訊族群重返漲勢，眾達 - KY、光環雙雙漲停作收，聯亞、全新、宏捷科、聯鈞、華星光、波若威也相繼走高；而 11 月營運亮眼類股，皇田、祥碩、易華電昨日也表現不俗。整體而言，在盤勢動盪之際，營收表現佳及未來展望樂觀族群，如 5G、電動車、PCB、散熱、COF 封裝等表現相對亮眼，因此建議只要重要支撐不破，仍可擇優布局。

