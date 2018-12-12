【華冠投顧】"曙光乍現"果然接著"旭日東昇" 多頭拿回掌控權 後勢怎麼走?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日於 Line@盤後分析文提醒「今日只要大盤繼續收紅Ｋ棒上漲，就可完成 "內困翻紅" 轉折型態以對抗上週高檔形成的 "內困翻黑" 型態，如此空襲警報就算解除」，今天於 Line@盤前早安文進一步提醒「大盤站上月線則視為 "多方拿回掌控權"」。

今日多頭控盤者也確實爭氣，一口氣直接站上月線正式表態，終場大盤 + 109 點，OTC 指數 + 1.79%。

上週昇楷提過「華為利空」雖然為全球股市帶來系統性風險，但不建議積極作空，最主要的理由是大盤於 11 月的築底過程中，多方控盤相當精準且作線穩扎穩打，邏輯上多頭原先企圖營造的行情應該不小，換言之，多方控盤者遇上突發性利空應該也來不及落跑，依據台股過往經驗，一旦利空趨緩，便容易有強拉解套的動作。

此外，前天 (12/10) 昇楷就大盤收盤守住前低 9632 點、OTC 指數守住月季線、現貨量價穩定、期貨不顯弱勢來分析，直接預判短線將見低反彈，並且於昨日開始佈局 "蠢蠢欲動" 股，今日漲勢果真進一步擴大，多方控盤者更是精準地將指數剛好收到月線之上。

說了這麼多，不是要自吹自擂，而是要表達多頭不論在上月的築底、前天的防守、今天的表態，整體的控盤都很到位，被突發性利空擾亂的盤勢可望回到正軌，操作上就按原先規劃進一步提高持股比重。

不可諱言的，大盤在突破月線後即將面臨 11/28 之後連續幾日的帶量Ｋ棒套牢區，賣壓勢必攀升，正常而言，多頭要繼續上攻不外乎採取「直接滾量換手」或者「緩步誘空墊高」兩種作價方式（像是今天以不到千億的量上漲超過百點就屬誘空軋空作法，早盤大盤漲幅不及日韓港股雖是昨日已先領漲，但換個角度就是故意示弱誘空，之後再藉由空單被軋回補的力量拉高），直接滾量為強勢表現，操作上可以較積極的追價，誘空墊高則可能走進二退一模式碎步走高，時間拉長但不代表不好，因為可以讓類股輪流表現，只是操作上就不要過度追價，逢回低接即可，多方防守點取 9600 點為基準。

＜被動元件族群＞

上週提過被動元件族群漲多又遇大盤系統風險及報價下跌利空，短線宜出不宜進，前天三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》進一步跌破月線，在重上月線之前仍不宜躁進。

被動元件是最容易吸引人氣的族群，台股若要再次滾量，多頭動用這個族群的機會頗高，目前《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》月季線匯集，重上月線等於也是重上季線並且確認月季線黃金交叉的可靠性，不過操作上以二線股為更佳選擇。

＜多方口袋名單＞

上週最看好的 PCB、網通、生技族群，當中好比《3037 欣興》、《8046 南電》、《3234 光環》、《3596 智易》、《4190 佐登 - KY》、《4107 邦特》... 等，短線都已經有不小的漲幅，在正乖離沒有經過適度修正的情況下不適合再追。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。