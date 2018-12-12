【華冠投顧】幸運星-中美貿易利空減緩人氣馬上明顯回籠！

林幸蓉 分析師

焦點個股：2317 鴻海、2327 國巨、6182 合晶、6488 環球晶、6435 大中

「華為公主」今日凌晨以約新台幣 2.3 億保釋，中美貿易電話會談開始了，據傳大陸同意降低美國汽車進口關稅至 15%，並考慮購買美國農產品，中美貿易戰最危險的狀況似乎已消化了…… 台股開盤多頭馬上收復五日線。郭台銘 11 月買進 27,000 多張鴻海持股穩住投資人信心，今日蘋概股馬上醒過來：2317 鴻海、3008 大立光、2474 可成、2327 國巨、2330 台積電、4938 和碩，加上漲價概念股如 MOSFET 6435 大中、8261 富鼎、矽晶圓 6182 合晶、6488 環球晶、被動元件 2492 華新科、2478 大毅等助攻…… 大盤大漲 109 點收復月線，成交量微增至 963 億元。OTC 則漲 1.78% 收復 10 日線，成交量大幅增加至 371 億元，中美貿易利空一減緩，人氣馬上明顯回籠，台股今天真的好熱鬧！！

10/2 幸運星讓全國會員「「股票換鈔票」」，也通知粉絲 11000 點要記得獲利先塞金庫！！成功避開 1660 點的大崩盤！10/26 大盤 9400 點落底時，老師請大家記得勿放空囉！該開始彎腰撿黃金，更於 10/31 送大家《遍地黃金打群架飆股特攻隊》！6435 大中、5299 杰力、5425 台半、2458 義隆電、3563 牧德、6488 環球晶…… 讓大家開心賺！！12/3 時，老師請大家下車等洗盤！！恭喜大家都賺到了吧！

最後祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。