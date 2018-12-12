【華冠投顧】盤後分析：美中衝突降溫 亞股大漲慶賀

劉彥良 分析師

中國打算調降美國進口汽車關稅，加上華為財務長孟晚舟交保，美中衝突降溫，亞股大漲慶賀，其中日股大漲 2.15% 最高，而台股則上漲 109 點或 1.13%。

權值股中由蘋概股台積電 (2317)、鴻海(2317)、大立光(3008) 和可成 (2474) 領漲，中小型股則由 MOSFET、二極體、矽晶圓和被動元件等漲價概念領軍，吸引人氣回籠，元大台灣 50(0050)大漲 1.53%、櫃買指數大漲 1.79% 都優於加權指數表現。

5G 概念股持續發燒，光環 (3237) 和眾達 - KY(4977)亮燈漲停創新高，其他像是統新 (6426)、波若威(3163) 和兆勁 (2444) 也都樣改寫波段新高，漲勢有擴散出去的現象。其中鴻海集團旗下工業網安廠瑞淇電通(6416)，明年開始出貨 5G 聯網設備優化應用解決方案，本季以及本月營收預估可創歷史新高，投信近 1 個月持續加碼，股價從底部開始轉強向上，有機會落後補漲。

大盤壓力為空方缺口 9850~9895 以及季線 10069，上檔空間相當有限，不過中小型股在公司派和法人季作帳下可望維持輪動輪漲態勢，漲勢估計可沿續到下周，進入最後一周則要小心結帳賣壓出籠。

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