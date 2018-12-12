【日盛投顧】華為效應減緩 台股重回月線之上

◆盤勢分析

1. 晨間華為 CFO 獲加拿大保釋，市場擔憂情緒減緩，周三亞洲股市普遍上揚。台股早盤跳高開出，在蘋概、中小型電子股轉強，大盤指數緩步走高，終場加權指數上漲 109.41 點，漲幅 1.13%，收在 9,816.45 點。

2. 周三 OTC 指數開高走高，收 126.83 點，上漲 1.79%，拉出第二根紅 K 棒，目前短線壓力為 130 點，短線支撐為 123 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收小紅 K 線，重回月線之上。

(2) 量能：成交量微增至 965.43 億元，略為不足後續量增價穩。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 值轉向上、MACD 柱狀體橫向震盪。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 18.60 億元；外資 - 20.36 億元、投信 - 2.30 億元、自營 + 4.06 億元。

功率半導體、5G、網通、被動元件重掌多頭兵符

1. 電子類股

(1) 功率半導體：二極體 2481 強茂、5425 台半拉回多日，周三股價再度量出轉強；MOSFET 6435 大中今年力拼一個股本，股價強勢漲停，同族群 5299 杰力、8261 富鼎、3317 尼克森漲幅皆超過 5%；上游矽晶 3016 嘉晶 11 月營收年增 47.1%，股價爆量上漲，6182 合晶、5483 中美晶、6488 環球晶全部維持紅盤。

(2)5G、網通：華為事件降溫，相關供應鏈 3081 聯亞股價轉強；光通元件 3450 聯鈞股價緩步走高、2455 全新、3105 穩懋、8086 宏捷科漲幅超過 5%。

(3) 被動元件：周三族群普遍上揚，但二線小廠 2478 大毅、6127 九豪、8042 金山電、2456 奇力新股價相對強。

2. 非電子類股

化工 (電池)：受惠電動車趨勢，電池原料需求不看淡，4721 美琪瑪出貨量持續看升，明年營收將有機會優於今年，股價跳空長紅上漲超過 7%，帶動 4739 康普重回季線之上。

