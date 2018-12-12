【華冠投顧】大盤向上啟動攻擊！續多。續關注『2327國巨』。

今日焦點新聞『華為』公主孟晚舟獲得交保。

受此激勵，台股今日往上大幅上攻，12 加權來到 9818 做收，與日前之預期吻合；近二個月來的多頭架構仍穩固，目前剛從低位區起漲，預期上方空間仍寬。

周二，川普在推特發文，中、美貿易談判成效極優，中國政府已依約定，開始大量購入美國黃豆；最近有重要的消息即將發布，敬請期待。

另外，消息指出，鴻海郭董上個月斥資 18 億元，大舉買進自家股票 27000 張。受此激勵，鴻海今日股價上彈 4.0%。但該股，目前仍為空頭趨勢，日後觀測 73.00-74.50 之反壓區是否被站上？此區被站上，才有機會翻為多方主控局面。

12 道瓊，目前位居 24576 上下，依據型態觀之，目前處於低位區，形成頭肩底，後市仍有再度上揚之機；上方初步頸線關卡，暫看 24863-25116 之區間，此區若被站上，則上攻續航力增。

接下來重頭戲，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 公佈利率決議，時間 12/20 台北時間 03：00，續關注。

近期熱門股與值得關注之個股，詳見下述。

2330 台積電：看多！至 11 月累計營收達 9416 億元，年增率 + 6.09%；技術面，形成頭肩底，未來具持續往上發展之機。

2327 國巨：看多！本益比僅有 4.32 倍，股價偏低。今日於低檔出現彈升，上方空間仍寬，後市具有向上持續發展之機。

1301 台塑：看多！本益比僅 10.4 倍。短期之底部打底跡象明顯，已初具向上攻擊之雛形，可觀察下方支撐區力道如何？

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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