台股盤後—蘋概三雄領軍強漲百點收復月線 量能仍不足千億元

由於華為副董孟晚舟獲保釋，市場解讀美中雙方有意淡化華為事件，激勵亞股走高，台股今 (12) 日在蘋概三雄領軍下強漲，指數開高走高，盤面 MOSFET 族群表現強勢，台塑三寶也力挺多方，富邦金與玉山金等金融權值股同步走揚，指數午盤後成功站穩 9800 點之上，終場上漲 109.41 點、以 9816.45 點作收，成功收復月線，但成交量仍維持量縮格局、僅為 963.2 億元。

台股今日上市類股中，其電指數表現最強勁、漲幅 3.54%，盤面收紅的指數包括光電、電纜、汽車、半導體、電子、資訊、電子零組件、非金、鋼鐵、電子設備、電通、觀光、食品、營建、橡膠、化工、化生醫、生醫、玻璃、資服、機電、非金電、運輸、水泥、其他、塑膠、油燃、紡織、金融、造紙、網通，僅百貨指數收黑。

店頭市場今日開高走高，終場上漲 2.23 點，以 126.83 點作收，成交量為 371.4 億元。上櫃指數部分，以網通與半導體族群漲勢最強勁，分別上漲 3.82% 與 3.48%，族群全數收紅。

蘋概三雄今日同步走強，紛紛收復短天期均線，股王大立光延續昨日強勁漲勢，今日開高走高，終場大漲 5.35％，以 3345 元作收，成功收復 10 日線與月線；鴻海在董事長郭台銘加碼自家股票激勵下，重新站回 70 元大關，大漲 4.09%，收在 71.2 元，成功突破 5 日線與 10 日線；台積電今日開低走高，終場上漲 1.8%，收在 226.5 元，突破 10 日線與月線。

MOSFET 族群受惠缺貨題材，且明年產能仍可能不足，激勵今日股價持續走強，大中、富鼎強攻漲停，尼克森、杰力大漲逾 6%。

光學族群今日也在大立光反彈走強帶動下大漲，亞光大漲超過 4%，玉晶光、佳凌大漲逾 3%，今國光上漲逾 2%，聯一光漲幅也近 3%。

國泰證期處分析師蔡明翰指出，今日在指數大漲百點下，成功收復月線，而量能雖較昨日增加，但增加幅度相當輕微，仍低於千億元，顯示由於國際情勢動盪無法預期，市場持續觀望氣氛，得待下周美中貿易戰議題暫歇、美股回歸聖誕節過節氣氛後，才可望有較好表現。

蔡明翰分析，後續台股要攻高，量能是較大的觀察重點，必須回升到月均量 1140 億元之上，才可望出現波段反彈行情，目前盤面操作重點為汰弱留強。