〈房產〉台商資金回流急 南台灣4筆大型工商業用土地1/21開標

台商資金積極回流，外資商仲世邦魏理仕 CBRE 受委託公開標售南台灣 4 筆土地，總銷售金額逾 120 億元，將在 1 月 21 日開標除高屏工業用地之外，另一筆受矚目的則為北高雄核心區域 3459 坪商用土地。

其中一筆將標售的特商土地位於高雄大順一路，坐落在目前高雄發展最活絡、具巨大潛力的北高雄核心地段，面積達 3459 坪，區域上緊鄰「義享天地」、好市多及捷運凹子底站，世邦魏理仕指出，區域內有許多重大商業購物娛樂商場現正規劃興建中，預期未來該區將發展成高雄最大、最繁榮的購物娛樂商圈。

此外，另三筆土地分別為高雄路竹 2 萬 3357 坪的工業用地 (含 1 萬 1192 坪廠房)、大慶工業區 2 萬 9898 坪工業用地及屏南工業區 6 萬 7297 坪的工業用地，前述土地均為台灣目前奇貨可居的大面積且價格極具吸引力的工業土地。

據世邦魏理仕調查，高雄擁有優越的地理區位、完善的海陸空運輸系統及厚實的產業基礎，加上工業地產價格極具競爭力，近期即吸引多家企業前往當地設廠。如被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 於 11 月斥資 7.9 億元取得高雄大發工業區逾 6200 坪土地，作為未來擴產之用；軟板大廠台郡科技 (6269-TW) 9 月也與高雄市府簽訂購地契約，以 16.71 億元買下高雄和發園區 1.8 萬坪土地，預估整體開發完成後可增加一倍產能。

半導體大廠華邦電 (2344-TW) 則選擇在南科高雄園區租地，興建全新 12 吋晶圓廠，預計未來總投資金額逾 3300 億元。機械設備製造商三新實業近期也在屏南工業區購買 2.01 萬坪土地做為製造生產基地，足見不只是高雄具有設廠的優勢和吸引力，連屏東市也吸引有用地需求廠商的目光， 積極進駐。

今年以來台灣出口表現亮眼，加上美中貿易戰及中國大陸經濟轉型等因素，促使部分製造業回台，推升全台工業區土地詢問度。除傳統電子業外，包括物流、石化、機械設備製造業等廠商皆有購地擴廠的需求，而台灣利率水準處於低檔，也有助自用型買方置產，世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示預期未來數季工業地交易活動將維持熱絡。

朱幸兒表示，中美貿易大戰促使越來越多台商回流，積極找尋土地設廠，然而目前全台工業用地難尋且供不應求，造成近年地價持續上漲，加上選後各大企業看好韓國瑜市長提升經濟的方向與目標，紛紛表態加碼投資高雄，此次釋出公開標售的閒置資產均為市場稀少、奇貨可居的大面積土地，再加上這些標的均位於交通便利之處，又以極為優惠之價格割愛，相信必能吸引大規模設廠或遷廠廠商的目光，積極搶進。