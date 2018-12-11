期待利多！六都選後網路待售物件調漲件數暴增1.3倍

網路房仲業者最新統計，在全台六都選後屋主「售價調漲」的件數，較選前爆量成長 134%，其中台北市、新北市、台中市及高雄市等，選後「售價調漲」件數成長幅度，皆以倍數增長。

屋比房屋比價創辦人葉國華表示，今年房市持續復甦，但整體去化速度並不快，往往一間房子仍要賣上數個月，甚至一年以上才有機會順利完成。先前觀察市場可發現，很多房子如果銷售不順，價格都會出現調整，「下調」的可能性居高，「降價」機會高達 7-8 成，「漲價」機會往往偏低。

但這次選後「售價調漲」物件佔售價調整物件的比重，衝高至 3 成 5，創今年單周新高，顯然選舉結果對屋主信心產生極大提振作用。葉國華指出，這次選舉「韓流」效應強大，不僅政治上翻轉高雄，更讓全台各地「綠地變藍天」，結果確實讓很多近年因政府調控房市而有苦難言的屋主，產生不少期待。

近期經濟上雖有中美貿易戰等不確定性因素存在，葉國華表示，台商資金不斷回流，在北市等精華區尋覓標的，加上選前各縣市都釋出不少政策牛肉，選後房市將可能出現一波短多行情，尤其是藍軍勝選的「新北」、「台中」、「高雄」，最值得市場關注。

全台九合一大選 11 月底激情落幕，但觀察選後六都房市，根據屋比房屋比價平台統計，六都選後一周調整售價的網路待售物件高達 2886 件，較選前一周 11/18-11/24」大幅量增 65%，其中，「售價調漲」1006 件、占比 35%，較選前爆量成長 134%；「售價調降」1880 件、占比 65%，較選前增加 43%。