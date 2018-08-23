台肥今除息 新竹D7土地9/18開標 法人估順利標售可挹注獲利25億元

台肥 (1722) 於今 (23) 日除息，每股配發 2.1 現金股息，除息參考價 41.4 元，新竹 D7 約 8427.29 坪土地公開標售中，標售底價 39.61 億元，換算每坪價格約 47 萬元，訂於 9 月 18 日開標，法人推估，若順利完成標售，可望挹注獲利約 25 億元。台肥不動產開發、肥料化工業務均衡發展， 國內不動產景氣轉弱，近期來不動產收益以租賃、地上權收入為主，南港經貿園區 C2 開發案已完成變更設計並都審並進場施工，日前董事會亦通過新竹科技商務園區 D7 街廓部分土地標售案。



根據新竹市政府核定之「新竹科技商務園區開發計畫環境影響說明書」，該土地引進之產業使用類別應以「IC 設計產業」為主，不得為他產業之使用，且投標人應登記於科學園區內公司，資本額 40 億元以上。



台肥第二季稅後淨利 6.47 億元，每股稅後盈餘 0.66 元，上半年稅後淨利 10.73 億元，年增率 9.8%，每股盈餘 1.09 元，國際油價走高，推升尿素報價漲至 300 美元，上半年認列朱肥投資收入約 2.29 億元。