中華電攜手緯創、光寶科等搶攻自駕車平台 結合5G技術串連自駕車產業

中華電信 (2412) 布局自駕車領域，參與「亞洲．矽谷」自動駕駛運行暨資訊整合平台計畫，並籌組 Taiwan Autonomy Vehicle Alliance。中華電信結合國內 ICT 大廠緯創 (3231) 及專注於車用高精圖資的勤崴國際，以及工業技術研究院、電子電機同業公會、資訊工業策進會三大財團法人，此外也聯合光寶科技(2301)、啟碁科技(6285)、研華科技、峰鼎電子等國內車輛電子設備業者，藉由提供自駕車零組件業者驗證技術的試煉場域，串起台灣自駕車產業生態系。中華電信表示，自動駕駛運行暨資訊整合平台計畫，將制訂車輛、道路、雲端三方通用資通訊協定，以打通車路雲三方通訊傳輸渠道。在資訊整合平台上匯整車端及路側設施資訊，不但可加強自駕系統對於實際行駛環境的運行判斷，在提供各自駕車系統所需控制資訊的同時，也能即時掌握自駕車運行狀況，進而提升各自駕系統的安全性，將來可作為發展自駕車公共運輸營運系統之參考。



中華電信計畫將建置自駕車資訊整合平台以及展示自駕車基礎示範運行，並且擬定資料統一標準交換通訊介面，與整合自駕車所需之各項輔助資訊以優化自駕系統功能，也希望匯集自動駕駛生態系來打造全國產自駕測試巴士等。



中華電信以電信龍頭的地位，近年來積極投入各項先驅技術領域，以 AI 人工智慧、大數據分析能力及雲端服務等技術，已與合作夥伴共同打造相關後台管理系統，成為切入車聯網跟自駕車的利基。未來隨著 5G 網路建設，透過超可靠及低延遲的即時傳輸能力可解決自駕車數據即時傳送與判斷回應等議題，另 5G 超高頻寬特性也能為自駕車乘客提供更多樣化的影視娛樂服務等。為協助建構國內 5G 行動網路產業鏈，中華電信後續將開放 5G 實驗網路，共同與「台灣 5G 產業發展聯盟–中華電信領航隊」合作夥伴於 IoT 物聯網大平台上進行 5G 產品整合測試與應用開發，實現 2020 年 5G 預商用服務目標。



根據國際調研機構 IDC 預期 2021 年將有 20% 的主要城市展開車聯網相關建置，自駕車及相關運具，具有改變城市發展的巨大潛力，並帶動城市機能升級，車聯網可說是發展自駕車的先導重要工程，而 5G 大頻寬與低延遲的通訊特性更是進一步推升車聯網商業普及化的最大助力來源。隨著技術漸趨成熟，車聯網世代即將來臨，也將帶動相關聯網、硬體、軟體及服務設備，並為全球經濟創造巨大產值。根據 IDC 統計，2017-2022 年全球車聯網市場將大幅成長，預估至 2022 年企業投入全球車聯網與其相關費用將高達 379 億美元。

