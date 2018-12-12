看準台500億兒童美語商機 三貝德成立亞洲美語大平台搶市

三貝德 (8489) 看準台灣 500 億元兒童美語市場商機，今日宣布成立「亞洲美語大平台」，這也是三貝德繼去年成立「亞洲教育大平台」成功創造 O2O 商業模式後，進一步拓展集團版圖。三貝德指出，目前已與知名美語品牌簽訂合作備忘錄，2019 年正式啟動合併計畫，將使集團布局更趨多元。行政院國家發展委員會日前公布「2030 雙語國家政策發展藍圖」。行政院賴清德院長提出要讓台灣成為「雙語國家」的目標，並指示教育部研議鬆綁幼兒園不得教美語的規定，在政府政策全面支持下，估計台灣兒童美語市場商機規模將超過 500 億元。



三貝德看準美語市場潛力，正式成立「亞洲美語大平台」，進軍兩岸美語市場；「亞洲美語大平台」將整合不同美語品牌優勢，教學內容除了涵蓋 K-12 線上數位美語科技、線下國際學校、美語補教安親市場外，更納入遊留學服務，全面性覆蓋所有美語學習需求。



另一方面，兩岸華人向來注重美語能力的養成，以利全球接軌，才藝培訓英文課程亦為首選，各年齡層對英文進階課程的需求也逐年成長。三貝德已經完成控股北京士生網絡科技，士生網絡主要營業項目為素質培訓教育相關的技術開發，並且在上海地區覆蓋的國際學校數達到 20 間，未來與「亞洲美語大平台」資源整合後，將互相加速發展進程，讓雙方獲利動能快速放大。



三貝德 2017 年成立「亞洲教育大平台」，今年整合效益完全發酵，累計前 11 月帶來 7.28 億元營收，也推升三貝德累計前 11 月營收逼近 15 億元，年成長 73.61%，前 3 季每股盈餘 8.16 元，法人估，今年營收、獲利將創新高。



三貝德複製「亞洲教育大平台」的成功經驗，2019 年再加入「亞洲美語大平台」，美語市場的布局將再次掀起補教業品牌的版圖移動，也將帶動公司整體營收、獲利進入另一階段的高峰。

