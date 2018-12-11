電信三雄前11月獲利台灣大EPS4.64元奪冠 中華電4.2元居次 遠傳第三

電信三雄今年前 11 月獲利以台灣大 (3045) 每股盈餘 (EPS)4.64 元奪冠，中華電 4.2 元居次，遠傳 2.79 元排名第三；而電信三雄今(11) 日股價都在平盤附近震盪。台灣大哥大 11 月份自結合併營收為 111.6 億元，EBITDA 為 24.8 億元，營業利益 13.7 億元，稅後淨利 10.1 億元，EPS 為 0.37 元。自結累計前 11 個月合併營收 1,081.1 億元，EBITDA 為 291.5 億元，營業利益 167.1 億元，稅後淨利為 126.2 億元，稅後 EPS 為 4.64 元，達成全年財測目標 93%。



台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，11 月雙 11 購物節再創佳績，推動電子商務營收創歷史新高，此外，物聯網及資訊與通訊業務受惠智慧城市專案，營收較去年同期增加。在有效控制客戶取得與維繫成本下，公司電信營運獲利穩定，若以適用 IFRS 15 前之國際會計準則，11 月合併 EBITDA 保持和去年同期約當水平，累計前 11 個月合併 EBITDA 則較去年同期成長 2.5%。



中華電 11 月合併自結營業收入為 182.4 億元，月減少 2.64%、年減少 9.7%，每股盈餘為 0.37 元；中華電累計前 11 月營收 1960.08 億元，稅後盈餘 326.58 億元，每股盈餘 4.2 元。



中華電信財務長郭水義表示，11 月營收較去年同期減少，主因語音服務持續被 VoIP 取代、行動服務營收持續受市場競爭因素而減少，另因資通訊專案收入及行動銷貨收入減少，抵銷網際網路應用加值的增加，然而營業成本及費用因商品成本、網路互連費及專標案成本減少而降低，使營業淨利增加，惟因所得稅率提高，致歸屬於母公司業主之淨利與去年同期持平。



截至 11 月底止，光世代寬頻用戶數為 361.9 萬戶，60Mbps 以上的客戶數 200.1 萬戶，其中，100Mbps 以上客戶達 141.8 萬戶。MOD 客戶數達 201.4 萬戶。行動上網客戶持續成長，4G 客戶達 929.7 萬戶。



遠傳電信 11 月份自結營利概況。11 月份遠傳合併總營收為 75.13 億元，合併 EBITDA 與稅後淨利分別為 21.08 億元與 6.41 億元，11 月單月每股盈餘為 0.2 元。累計今年前 11 月，遠傳合併總營收為 791.67 億元，累計合併 EBITDA 與稅後淨利為 250.76 億元與 91.06 億元，每股盈餘為 2.79 元。

