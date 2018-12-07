中華電信於台北金融科技展首推FIDO解決方案

由金管會及經濟部聯手打造的「Fintech Taipei 台北金融科技展」於今 (7) 日展開。其中的「未來金融城」主題館，結合中華電信 (2412) 的「FIDO 生物特徵認證系統」，現場以情境互動的方式，讓民眾透過人臉辨識搶先體驗快速又便利的金融科技服務。隨著 Fintech 浪潮來襲，中華電信自主研發的「FIDO 生物特徵認證系統」，為 ISP 業者中唯一通過國際認證的解決方案，擁有高安全性與便利性，為金融科技帶來全新體驗。中華電信此次於「Fintech Taipei 台北金融科技展」展出三大認證服務，包含「FIDO 生物特徵認證解決方案」、「中華電信通用身份驗證服務中心(Public ID)」、以及「線上文件簽章系統(PDF Sign)」，為金融科技打造全方位的解決方案。



其中「FIDO 生物特徵認證解決方案」提供安全且便利的身份認證機制，藉由指紋或人臉辨識等快速完成用戶身份認證與交易確認，代替傳統帳密認證，同時強化安全，並簡化交易流程，為金融科技帶來更多創新應用及提升使用者體驗，是近幾年國內外身份識別服務發展趨勢最重要的一環。而「中華電信通用身份驗證服務中心 (Public ID)」，透過單一標準介面，介接多元化認證服務，提高各產業導入身分驗證機制的效率，避免重複註冊，同時又保有安全與隱私性，目前可支援自然人、法人、政府機關及公司行號認證。



此外還有「線上文件簽章系統 (PDF Sign)」，提供客戶可信賴的文件簽署服務，增進電子化流程運作機制的安全性，並可結合雲端時戳存證，運用於線上合約簽署、線上開戶、金融約定事項簽屬、電子保單、電子帳單、電子畢業證書及電子公證文件等，達到文件無紙化的同時亦滿足使用者對實體文件認證的需求。

