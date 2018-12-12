台股盤前—反彈量能不足 美股震盪影響 慎防回測前波低點

台股昨日雖收復 9700 點關卡，但分析師指出，昨日反彈價量動能均不足，加上貿易戰風險有回溫的趨勢，在美股開高走低下，行情短線難脫震盪，仍有回測前波低點壓力。

由於中國傳出將削減美輸中汽車關稅影響，激勵美股開盤大漲，但樂觀情緒被在美國總統川普威脅關閉美國政府、譴責中國駭客攻擊和經濟間諜活動等政治不確定性所抵消，終場僅那指、費半收紅， S&P 500 和道瓊指數震盪收跌。

國際最新消息，華為財務長孟晚舟因涉嫌違反美對伊朗貿易制裁禁令，並涉及銀行詐欺，而遭加拿大逮捕拘留。不過在中國政府施壓的幫助下，加拿大法庭同意華為財務長孟晚舟以 750 萬美元 (約新台幣 2.3 億元) 交保。

高通、蘋果在大陸的專利訴訟，福州中級人民法院裁定高通勝訴，並裁定全大陸禁售包含 iPhone X 之前的 7 款舊 iPhone，且不可上訴，沒有二審，先前高通控告的代工廠包括鴻海、和碩、仁寶、緯創等四家業者，僅和碩獲得赦免，不受禁售限制。

鴻海近期股價持續呈現低檔整理，董事長郭台銘以行動力挺，11 月大動作加碼買進 2.7 萬餘張鴻海股票，以每股均價 70 元估算約 18 億元，市場認為，郭台銘在大環境不確定因素下，大舉加碼買進自家股票，顯示出對未來營運的信心，不過鴻海對此表示，此為個人理財規畫。

台股雖然昨日終場上漲 59.5 點，收復 9700 點關卡，但成交量僅 921 億元，價量動能不足，為弱勢反彈格局，技術面來看，週二日 K 未能突破昨日黑 K 高點，日 KD 指標持續死亡交叉向下，且 MACD 指標同步轉為死亡交叉，行情短線仍有回測前波低點壓力。