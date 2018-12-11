

◆盤勢分析

大陸福州市中級人民法院裁定，蘋果侵犯了 2 項高通專利，並頒布部分 iPhone X 以下的舊款型號在陸銷售禁令。殖利率曲線平緩，英國延遲原訂 11 日進行的脫歐表決，道瓊狂跌近 500 點後隨著科技股逆襲回漲，帶領美股四大指數走高，週一美股上漲，漲幅介於 0.14 至 1.41％，美股四大指數短期震盪整理。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。

(2) 均線：支撐為 9500 至 9600 點，壓力為月線附近。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值小於 50，短線整理。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為季線及月線附近，壓力為 5 日線附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值小於 50，短線整理。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、IC 設計、IC 封測、遊戲等。

觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 9616 點之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、藍營概念股、金融、生技、越概、自行車等。

高通 10 日表示，已於中國法院的蘋果侵權裁決中獲勝，將禁止在中國販售 iPhone X(含) 之前的機種。中國是目前蘋果最重視的市場之一，相關消息引起業界高度關注。蘋果則回應「我們的中國顧客將能繼續購買到所有 iPhone」。業界認為，華為案已導致全球電子業窒息，此次高通宣布的訊息，恐讓全球電子業陷入更深的泥淖。尤其蘋果、華為供應鏈類似，包括 2330 台積電、3008 大立光等，都同時供貨兩大廠，影響甚大。

上市櫃公司 11 月營收全數出爐。受惠 2317 鴻海等大型股營收成長帶動，總營收繳出 3.26 兆元佳績，較去年同期成長 4.2%，改寫歷年同期新高，但較 10 月衰退 1.8%，終結連四月成長；累計前 11 月總營收達 31.93 兆元，年增 9.2%，為歷年同期最佳。

不畏蘋果 iPhone 新機銷售逆風，2317 鴻海昨（10）日公布 11 月合併營收為 6,014.41 億元，為單月歷史次高，也是歷年同期新高，月增約 2%，年增 5.6%。手機市場成長趨緩對鴻海未來營運成長是一大挑戰。

2330 台積電昨（10）日公告 11 月合併營收 983.89 億元，年成長 5.6％，符合市場預期。台積預估第四季新台幣營收介於 2,879.8～2,910.6 億元，以 10 月及 11 月營收表現來看，12 月營收達 880 億元以上就可達標。法人看好台積電第四季營收將改寫歷史紀錄，全年可望破兆。

不甩旺季快結束，台達電（2308）11 月營收以 221.26 億元創歷史新高，這已是台達電今年來第四次改寫歷史新高紀錄，12 月營收只要能維持在 201 億元以上，第四季營收就能超過第三季水準。台達電短期支撐為季線附近。

