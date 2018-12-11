雖然擁有最忠實訂戶.. 但Netflix明年仍將被「內容」考驗

美國串流媒體視頻訂戶的一項調查發現，Netflix (NFLX-US) 手上客戶的品牌忠誠度是極高的，續約率高達驚人地 93%。

Lab42 Research 在週一 (10 日) 的新聞發布會上表示，10 月底調查了使用串流媒體服務的 500 名美國消費者發現，其中以 Netflix 的續約率最高達 93%。相比之下，亞馬遜 (AMZN-US) Prime 視頻續約率為 75%、Hulu 為 64%。

Netflix 股價週一收盤上漲 1.72% 來到 269.70 美元。

Netflix 股價趨勢圖

Lab42 創始人兼資深合夥人 Jonathan Pirc 表示，「許多因素促成了 Netflix 的高更新率，這些包括越來越多的人捨棄傳統有線電視、其超個人訂制的內容和建議，有助於提高參與度、減少客戶遺棄產品，並對原創內容進行大量投資」。

Pirc 認為，Netflix 的競爭對手試圖從手中奪取市占率，當然這對 Netflix 來說，也將會是一場「艱難的戰鬥」。

數據顯示，在所有串流媒體視頻用戶中，有 89% 訂閱了 Netflix，而其大多數用戶 (75%) 也訂閱了其他串流媒體服務。調查顯示，串流媒體視頻消費者平均使用 2.5 個視頻服務商。

Pirc 說道，「平均而言，消費者使用 2 到 3 種串流媒體服務，其中一種幾乎總是 Netflix，即使在多種流媒體服務的選擇下，Netflix 也明確表明了主導地位」。

另外，據數據分析公司 7Park 顯示，Netflix 全球訂閱人數已連續 29 季成長，上季從原本的 1.3 億人次增加至 1.37 億人次。

然而，隨著迪士尼 (DIS-US)、AT＆T (T-US)、華納媒體和蘋果 (AAPL-US) 陸續加入競爭，串流媒體視頻領域明年競爭將變得更加激烈。

7Park 資料顯示，自 2017 年開始，迪士尼內容佔據 Netflix 平台上的觀看份額約 8% 至 12%。與時代華納合併的 AT&T 旗下擁有的美劇「六人行 (老友記, Friends)」授權費也從每年的 3000 萬美元提升至 1 億美元，顯示出未來這塊領域戰的內容品質極為重要。